Τα εμβόλια νέας γενιάς για τον Covid-19 που στοχεύουν στα σημεία εισόδου του ιού, δηλαδή τη μύτη και το στόμα, μπορεί να κάνουν αυτό που τα παραδοσιακά εμβόλια δεν μπορούν: Να περιορίσουν την εξάπλωση των αναπνευστικών λοιμώξεων αποτρέποντας τη μετάδοσή τους.

Αυτό διαπίστωσε μια νέα μελέτη από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Science Advances». Χρησιμοποιώντας ένα ρινικό εμβόλιο, το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση στην Ινδία και αναπτύσσεται περαιτέρω στις ΗΠΑ, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εμβολιασμένα χάμστερ που εμφάνισαν λοιμώξεις, είχαν επίπεδα του ιού στους αεραγωγούς 100 έως 100.000 φορές χαμηλότερα από εκείνα που είχαν λάβει το ενέσιμο εμβόλιο ή δεν είχαν εμβολιαστεί.

Επίσης, διαπίστωσαν ότι τα χάμστερ που είχαν λάβει το ρινικό εμβόλιο δεν μετέδωσαν τον ιό σε άλλα σπάζοντας τον κύκλο της μετάδοσης. Αντίθετα, ένα εγκεκριμένο εμβόλιο που χορηγείται με ένεση, απέτυχε να αποτρέψει την εξάπλωση του ιού.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα εμβόλια βλεννογόνου, που ψεκάζονται στη μύτη ή εισπνέονται από το στόμα, μπορεί να είναι το κλειδί για τον έλεγχο των αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως η γρίπη και ο Covid-19 που συνεχίζουν να μεταδίδονται και να προκαλούν νόσηση και θάνατο. «Για να αποτρέψεις τη μετάδοση, πρέπει να κρατήσεις την ποσότητα του ιού στους ανώτερους αεραγωγούς σε χαμηλά επίπεδα», δηλώνει ο επικεφαλής συγγραφέας, Τζέικο Μπουν, καθηγητής Ιατρικής, Μοριακής Μικροβιολογίας, Παθολογίας και Ανοσολογίας. «Όσο λιγότερος είναι ο ιός που υπάρχει εκεί εξαρχής, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να μολύνεις κάποιον άλλον αν βήξεις ή φτερνιστείς ή ακόμα και αν απλώς αναπνεύσεις πάνω του. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι τα εμβόλια του βλεννογόνου είναι ανώτερα από τα ενέσιμα εμβόλια όσον αφορά στον περιορισμό του πολλαπλασιασμού του ιού στους ανώτερους αεραγωγούς και την πρόληψη της εξάπλωσης στο επόμενο άτομο. Σε μια κατάσταση επιδημίας ή πανδημίας, αυτό είναι το είδος εμβολίου που θα θέλαμε», προσθέτει ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι μια ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, μεταξύ των οποίων και ο Μπουν, εργάζεται για την ανάπτυξη ρινικού εμβολίου για τη γρίπη των πτηνών.

Πηγή: skai.gr

