Kρήτη: Κρούσματα πανώλης αιγοπροβάτων στο Ηράκλειο

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Creta24.gr, στο νησί έχουν εντοπιστεί δύο κρούσματα πανώλης σε αμνοερίφια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε μονάδα του νομού Ηρακλείου ενεργοποιώντας με διαδικασίες κατεπείγοντος το πρωτόκολλο διαχείρισης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η «διαδρομή» του κρούσματος πανώλης στο νομό Ηρακλείου έχει αφετηρία τη Θεσσαλία όπου έχουν εντοπιστεί τα περισσότερα κρούσματα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τα 20 από τα 22 συνολικά.

Πρόκειται για μία εφιαλτική εξέλιξη για την κτηνοτροφία της Κρήτης καθώς στο ενδεχόμενο εξάπλωσης της πανώλης οι επιπτώσεις στον κλάδο χαρακτηρίζονται εφιαλτικές.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για τα 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 10.000 αιγοπρόβατα.

Η Ελλάδα ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο μετά από κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα θανατώνεται το ζώο, ακολουθεί η θανάτωση του συνόλου των ζώων της μονάδας όπου εντοπίζεται το κρούσμα και η μονάδα μπαίνει σε καραντίνα αφού πρώτα έχει απολυμανθεί.

Αυτό το πρωτόκολλο θα ενεργοποιηθεί και στην περίπτωση των κρουσμάτων στο νομό Ηρακλείου με την ελπίδα να μην υπάρξει διασπορά και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εν τη γενέσει του.

Τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη αλλεπάλληλες συσκέψεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων του νησιού για τη διαχείριση της κατάστασης που προκαλεί έντονη ανησυχία για πιθανό «ντόμινο» στο νησί, εξέλιξη που όλοι απεύχονται.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 24ωρα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώντων αιγοπροβάτων σε όλη την επικράτεια.

Τέμπη

Ένα νέο κρούσμα πανώλης αιγοπροβάτων καταγράφηκε και στα Τέμπη.

Το κρούσμα είναι εντός των ζωνών στο δήμο Τεμπών και δεν εμπνέει καμία ανησυχία αφού είναι εντός ελεγχόμενης περιοχής.

