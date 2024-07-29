Πανώλη αιγοπροβάτων: 1o κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα της Αττικής

Το πρώτο κρούσμα πανώλης αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα της Αττικής, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, στη Λάρισα βρέθηκαν αλλά δυο κρούσματα στο Καλοχώρι του δήμου Τεμπών εντός των ζωνών επιτήρησης και ελέγχου.

Τα κρούσματα που διαπιστώνονται εντός των ζωνών δεν εμπνέουν ανησυχία και η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Αρνητικά είναι όλα τα δείγματα σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, και με αφορμή τον εντοπισμό κρουσμάτων πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και σε άλλες περιοχές της χώρας, εκτός Θεσσαλίας, απαγορεύεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση και σφαγή, σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας κρίνεται απαραίτητη για όλη τη χώρα για προληπτικούς λόγους και με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης και εκρίζωση της νόσου.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες συνεχίζουν την επιδημιολογική έρευνα σχετικά με την προέλευση των κρουσμάτων, αλλά και με την διαδρομή πιθανόν υπόπτων εισαγωγών.

Πηγή: skai.gr

