ΠΟΥ: Ο Covid-19 εξακολουθεί να προκαλεί 1.700 θανάτους την εβδομάδα

Η νόσος Covid-19 εξακολουθεί να προκαλεί περίπου 1.700 θανάτους την εβδομάδα σε όλον τον κόσμο, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καλώντας όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να εμβολιαστούν κατά της νόσου.
Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την παρατηρούμενη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Παρά τον υψηλό αριθμό θανάτων, «τα στοιχεία δείχνουν ότι η εμβολιαστική κάλυψη έχει μειωθεί μεταξύ του υγειονομικού προσωπικού και των πολιτών άνω των 60 ετών, δυο εκ των ομάδων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο», δήλωσε ο Τέντρος σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.
«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά σε όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιάζονται κατά της Covid-19 εντός 12 μηνών από την τελευταία δόση που τους χορηγήθηκε», υπενθύμισε.
Από την έναρξη της πανδημίας, η Covid-19 έχει προκαλέσει πάνω από επτά εκατομμύρια θανάτους σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΠΟΥ.
