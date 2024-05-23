Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Metropolitan General, για πλήρη επανένταξη

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Metropolitan General στοχεύει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη επανένταξη των ασθενών σε όλες τις καθημερινές και αθλητικές τους δραστηριότητες. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φυσικοθεραπευτήρια της χώρας με σύγχρονο εξοπλισμό καθώς κι ένα από τα ελάχιστα πιστοποιημένα κέντρα θεραπείας Human Tecar και Ergon Technique.

Στελεχώνεται από πλήρως καταρτισμένους φυσικοθεραπευτές, εκ των οποίων ο καθένας είναι εξειδικευμένος σε συγκεκριμένες τεχνικές και είδη θεραπείας. Έχουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τη θέληση να βοηθήσουν τον ασθενή να φτάσει μέσα από τις διαδικασίες θεραπείας μέχρι τον τελικό προορισμό, που είναι η πλήρης αποκατάσταση και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και όχι η πρόσκαιρη ανακούφιση των συμπτωμάτων του.

Οι καταστάσεις που προσεγγίζονται θεραπευτικά αφορούν στην αποκατάσταση ενός τραυματισμού, ενός χειρουργείου, μιας φλεγμονής ή μιας πάθησης. Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των αρθρώσεων, των νεύρων, των μυών, των συνδέσμων, των οστών καθώς και την αιματική ή τη λεμφική κυκλοφορία.

Τμήματα Φυσικοθεραπείας

Τα επί μέρους Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν είναι:

• Θεραπείας, Πρόληψης και Συμβουλευτικής παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης

• Αθλητικών Κακώσεων

• Κακώσεων και Παθήσεων Ώμου

• Κακώσεων Ισχίου,

• Λεμφοιδήματος

• Θεραπείας Πονοκεφάλων

• Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων

• Anti-stress

• Άκρας Xείρας

• Κακώσεων Μουσικών και Χορευτών

• Οστεοπόρωσης

• Αποκατάστασης Ακράτειας

• Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας

• Ειδικό Τμήμα Φροντίδας για έγκυες και λεχώνες

• Ειδικό Τμήμα Βελονισμού

Τμήμα Εργομέτρησης

Στο Εργομετρικό Κέντρο διεξάγονται όλες οι επιστημονικά πιστοποιημένες εργομετρικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό (ισοκινητικό δυναμόμετρο, αναλυτές αερίων εργοσπειρομετρικής αξιολόγησης, ηλεκτροκαρδιογράφο, σύστημα φωτοκυττάρων, ευλιγισιόμετρα, πελματογράφο, δυναμοδάπεδο, λιπομετρητές, μέτρηση βασικού μεταβολισμού με ειδική κάσκα, δυναμόμετρα, εργοποδήλατο, αναλυτές γαλακτικού και γλυκόζης αίματος κ.ά.).

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύονται συγκρινόμενα με ειδικές νόρμες. Η βιβλιογραφική παραπομπή γνωστοποιείται στους δοκιμαζόμενους, πιστοποιώντας την επιστημονική τεκμηρίωση των μετρήσεων και την επαγγελματική συνέπεια του κέντρου. Για τις διαδικασίες που τηρούνται και ακολουθούνται πριν από κάθε εργομέτρηση, οι υποβαλλόμενοι στις μετρήσεις ενημερώνονται σχετικά για τη δέσμη των φυσιολογικών δοκιμασιών.

Τμήμα Ανάλυσης βάδισης και κατασκευής ειδικών πελμάτων

Μια σημαντική υπηρεσία είναι η αξιολόγηση και θεραπεία προβλημάτων που οφείλονται σε δυσλειτουργία λόγω πάθησης, τραυματισμού ή/και ανατομικής κατασκευής του άκρου ποδός. Επίσης, έχει αποδειχτεί μέσα από επιστημονικές μελέτες ότι ένας σωστά σχεδιασμένος ανατομικός, ορθωτικός πάτος βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που καταπονούν το σώμα τους λόγω επαγγέλματος ή αθλητισμού. Σε αυτή την υπηρεσία περιλαμβάνονται:

• Η αξιολόγηση του άκρου ποδός, της στάσης και του τρόπου που κινείται το σώμα τους

• Η μέτρηση με ειδικό πελματογράφο του τρόπου που στέκονται και περπατάνε

• Η κατασκευή ειδικών εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων, που γίνεται στο ειδικό Εργαστήριο του κέντρου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τεχνολογίας τελευταίας γενιάς

Τμήμα Θεραπευτικής Μάλαξης (Massage)

Η μάλαξη είναι η αρχαιότερη και η πιο διαχρονική θεραπεία μέχρι σήμερα. Είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη θεραπεία που είναι ιδιαίτερα προσφιλής και αγαπητή από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Επίσης, μόνο οι φυσικοθεραπευτές και οι αισθητικοί έχουν επαγγελματικό δικαίωμα να εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική στην Ελλάδα.

Το μασάζ είναι ο χειρισμός επιφανειακών και βαθύτερων στρωμάτων μυών και συνδετικού ιστού, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών. Ανακουφίζει από την ένταση και το άγχος, μειώνει τους μυϊκούς σπασμούς, βελτιώνει την ελαστικότητα των μυών, αυξάνει το εύρος της κίνησης των αρθρώσεων, ελαττώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου.

Τέλος, μπορούν να επωφεληθούν άτομα με μακροχρόνιες παθήσεις όπως χρόνια ημικρανία, οστεοαρθρίτιδα, ινομυαλγία, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και κατάθλιψη.

Τα είδη μάλαξης που μπορεί κάποιος να κάνει είναι:

• Deep Tissue Massage για χαλάρωση των εν τω βάθει ιστών

• Αθλητικό massage

• Λεμφικό massage

• Anti-Stress massage για την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου, τη μείωση των μυϊκών σπασμών, την αποκατάσταση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος και τη γενικότερη τόνωση του οργανισμού και της ψυχικής διάθεσης

Κρανιοϊερή θεραπεία

Η Κρανιοϊερή θεραπεία περιλαμβάνει:

Τη διευκόλυνση ή την ενίσχυση της φυσικής ικανότητας του σώματος να θεραπεύεται, όταν η διαδικασία του τραύματος ή της ασθένειας έχουν αποδιοργανώσει το σύστημα του οργανισμού

Σύγχρονος Εξοπλισμός

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας του Metropolitan General διαθέτει εξοπλισμό αιχμής, ο οποίος αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των φυσικοθεραπευτών, κάνοντας τις θεραπείες εξαιρετικά αποτελεσματικές.

Συγκεκριμένα, διαθέτει:

• Ειδική πισίνα αποκατάστασης

• Συσκευή Ηuman Tecar

• Ισοκινητικό δυναμόμετρο τελευταίας γενιάς

• Κρουστικό υπέρηχο

• Πλήρη εξοπλισμό φυσικοθεραπευτηρίου (διαθερμία, υπέρηχος, TENS, διασταυρούμενα ρεύματα, δινόλουτρα άνω/κάτω άκρου, συσκευή υπέρυθρης)

• Πελματογράφο τρίτης γενιάς

• Σύστημα κατασκευής ανατομικών πελμάτων

• Συσκευή ηλεκτροβελονισμού ΙΤΟ

• Εξοπλισμό για την εφαρμογή της τεχνικής Cupping (θεραπεία με πλαστικά κύπελα/βεντούζες με σκοπό την αύξηση της αιμάτωσης της πάσχουσας περιοχής προωθώντας έτσι την επούλωση, την μυϊκή χαλάρωση και την αισθητή μείωση του πόνου του ασθενή)

• Εξοπλισμό για την εφαρμογή της τεχνικής Smart Tools Ergon

• Συσκευή Laser τελευταίας γενιάς για επούλωση τραυματισμών και φλεγμονών και μείωση του πόνου

• Σύστημα τηλεμετρίας σπονδυλικής στήλης

• Πλήρη εξοπλισμό για τη θεραπεία του λεμφοιδήματος, με την συσκευή LPG, συσκευή παροχέτευσης για άνω και κάτω άκρα

• Ηλεκτρονικά μηχανήματα καρδιοαναπνευστικής άσκησης

• Πλήρη εξοπλισμό εργομετρικού τμήματος

• Μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης με αντιστάσεις

• Σύγχρονος εξοπλισμός αίθουσας γυμναστικής

• Ειδικά προπονητικά βοηθήματα λειτουργικής προπόνησης

Τι περιλαμβάνει η 1η Συνάντηση

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, γίνεται μια λεπτομερειακή λήψη του ιστορικού του προβλήματος, μελετώνται οι απεικονιστικές - εργαστηριακές εξετάσεις που πιθανόν να έχουν γίνει (μαγνητική ή αξονική τομογραφία, υπέρηχος, ακτινογραφία, ηλεκτρομυογράφημα, εξετάσεις αίματος/ούρων κλπ.), λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού με τον οποίο ακολουθεί και επικοινωνία και γίνεται μια συνολική αξιολόγηση στο σώμα σας (τοπική και περιοχική).

Η περιοχή του πόνου θα εξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες πιθανές δυσλειτουργίες και αντισταθμίσεις από περιοχές που μπορεί να σχετίζονται και να συμβάλλουν στο πρόβλημα το οποίο προκαλεί πόνο, αδυναμία, δυσκαμψία, ανισορροπία.

Στη συνέχεια, ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το προτεινόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο και αποφασίζετε τη θεραπευτική πορεία που θέλετε να ακολουθήσετε.

Διευθυντές Φυσικοθεραπευτές: Σταύρος Τόϊλος, Κωνσταντίνος Ψαρογιώργος



