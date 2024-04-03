Θερμή υποδοχή στο Metropolitan από τους κατοίκους στη Κάσου

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν oι κάτοικοι της Κάσου στους γιατρούς των Θεραπευτηρίων Metropolitan Hospital και Metropolitan General του Hellenic Healthcare Group, που επισκέφθηκαν το νησί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαρτίου 2024. Σε μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος Eταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Πρόληψη», οι γιατροί προσέφεραν δωρεάν κλινικούς ελέγχους στους κατοίκους του νησιού.



Το κλιμάκιο εξειδικευμένων γιατρών αποτελείτο από τους κ.κ.: Δημήτριο Δόβρη Ορθοπαιδικό Χειρουργό, Ευάγγελο Νικολόπουλο Αγγειοχειρουργό, Βασίλειο Τρίγκα Χειρουργό Μαστού, Εμμανουήλ Καλλιέρη Καρδιολόγο, Ελένη-Μαρία Κότσιφα Παιδίατρο από το Metropolitan Hospital και τον κ. Δημήτρη Μητρομάρα Πνευμονολόγο από το Metropolitan General, οι οποίοι πραγματοποίησαν: σπιρομέτρηση, triplex αγγείων, καρδιογράφημα, ψηλάφηση μαστού, ορθοπαιδική και παιδιατρική εξέταση.



Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου και συνολικά πραγματοποιήθηκαν δωρεάν περίπου 240 εξετάσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους του νησιού να επωφεληθούν από την υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Κάσος εντάσσεται στον κατάλογο των απομακρυσμένων από τα μεγάλα αστικά κέντρα περιοχών που έχει επισκεφθεί το πρόγραμμα «Πρόληψη» από το 2017 μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση του Ομίλου HHG στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε συνανθρώπους μας που έχουν περιορισμένη πρόσβαση.



Το οδοιπορικό υγείας πρόκειται να συνεχιστεί από τον Όμιλο HHG με στόχο να καλύψει ακόμη μεγαλύτερο εύρος περιοχών, εδραιώνοντας την αξία του προληπτικού ελέγχου.

Πηγή: skai.gr

