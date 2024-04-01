Αλλαγές στη διαχείριση μονάδων αίματος- Το σχέδιο της κυβέρνησης

Πρωτοβουλίες για να επιλυθεί το «ελληνικό παράδοξο», «από τη μια να είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε αιμοδοσία, να συλλέγουμε τον χρόνο περισσότερες φιάλες αίματος απ' όσες χρειαζόμαστε και ταυτόχρονα να αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες φιάλες αίματος» προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργου Λαμπρούλη.

Ο υπουργός σημείωσε πως η περίπτωση της Ελλάδας έχει φτάσει «να μελετάται επιστημονικά διεθνώς»: Να έχουμε «πολύ μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα, ποσοστιαία για τον πληθυσμό μας να έχουμε τη μεγαλύτερη συλλογή αίματος από εθελοντές σε όλο τον πλανήτη Γη, να συλλέγουμε τον χρόνο περισσότερες φιάλες αίματος απ' όσες χρειαζόμαστε, και ενώ συμβαίνουν αυτά, να αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες φιάλες αίματος». Αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο, που όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης «έχω βαλθεί να λύσω».

Όπως ανήγγειλε, «τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε με τον κ. Θεμιστοκλέους ένα νέο σχέδιο, στο οποίο το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) θα έχει ρόλο κεντρικής διαχείρισης στη διάθεση των φιαλών αίματος. Διότι η απάντηση στον γρίφο είναι, ότι πάρα πολλές φιάλες αίματος που συλλέγονται στα διάφορα νοσοκομεία, δεν χρησιμοποιούνται και τις πετάμε, ενώ αλλού τις χρειαζόμαστε».

Ο κ. Γεωργιάδης επιφυλάχθηκε προσώρας να πει περισσότερα επί του σχεδίου, παραπέμποντας στις δηλώσεις που θα γίνουν κατά τη συνολική παρουσίασή του.

Ειδικά για τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, στους οποίους είχε αναφερθεί προηγουμένως ο ερωτών βουλευτής του ΚΚΕ, ο υπουργός τόνισε πως «δεν υπάρχει κανένας εξαναγκασμός στους συγγενείς τους για να δώσουν αίμα. Απλά, πράγματι, τους γίνεται μια ευγενική σύσταση, αλλά όχι εξαναγκασμός. Εάν μας λείπουν φιάλες αίματος, φέρνουμε φιάλες από το εξωτερικό. Ζήτημα εξαναγκασμού, τουλάχιστον όπως τίθεται, όχι, δεν υπάρχει».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, από την πλευρά του επισήμανε ότι δυστυχώς, αυτό το «ελληνικό παράδοξο» παραμένει, και ειδικά οξύνεται σε ό,τι αφορά την υπομετάγγιση των ασθενών με μεσογειακή αναιμία.

Την κατάσταση αυτή, την απέδωσε στις περιοδικές ελλείψεις αίματος, αλλά και στο ότι δεν έχει αναπτυχθεί με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό, ο απαιτούμενος αριθμός υποδομών, μονάδων αιμοδοσίας, τμημάτων μεσογειακής αναιμίας, για να καλύπτει το σύνολο των αναγκών πανελλαδικά, γιατί ακόμα και τα υπάρχοντα τμήματα παραμένουν βαριά υποστελεχωμένα με κατάκοπο προσωπικό.

Ο βουλευτής τόνισε πως «οι ευθύνες που απορρέουν από τις ελλείψεις του συστήματος σε ό,τι αφορά πιο στενά το ζήτημα των μεταγγίσεων, μεταφέρονται στους ασθενείς και στους συγγενείς τους. Και ο 'εξαναγκασμός', μπορεί ως λέξη ενδεχομένως να ακούγεται όντως βαριά, ή να έχει μια ηθική βαριά σημειολογία, όμως αυτό γίνεται. Όταν δεν έχεις αίμα και έχεις το παιδί σου ή τον άνθρωπό σου που πάσχει, τι θα κάνεις; Σε εξαναγκάζουν να τρέχεις, να παρακαλάς, να βρεις, μέχρι και να πληρώσεις!» σχολίασε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.