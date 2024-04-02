Αύξηση κρουσμάτων κοκκύτη καταγράφεται τους τελευταίους μήνες σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ από τις αρχές του έτους 2024 έχουν καταγραφεί 54 κρούσματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται 32 παιδιά και έφηβοι, από τα οποία 11 αφορούν σε βρέφη ηλικίας κάτω του έτους. Έχουν καταγραφεί 2 θάνατοι, ένας σε νεογνό και ένας σε ενήλικα με υποκείμενα νοσήματα.

Επισημαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι στις χώρες της Ευρώπης έχουν καταγραφεί σε βρέφη κάτω των τριών μηνών.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συστάσεις εμβολιασμού για τον κοκκύτη από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Ο κοκκύτης είναι οξεία μικροβιακή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος με υψηλή μεταδοτικότητα και ποσοστό δευτερογενούς προσβολής 80% μεταξύ των επίνοσων ατόμων.

Η μετάδοση από άτομο σε άτομο γίνεται με σταγονίδια ή με άμεση επαφή με εκκρίσεις από το αναπνευστικό σύστημα νοσούντων ατόμων.

'Ατομα με ήπια συμπτωματολογία που δεν γνωρίζουν ότι έχουν το νόσημα μπορούν να το μεταδώσουν.

Ο κοκκύτης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο σε άτομα όλων των ηλικιών, αλλά τα βρέφη διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσου και θανάτου.

Τους τελευταίους μήνες αρκετές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας καταγράφουν αύξηση των κρουσμάτων κοκκύτη.

Η προστασία των βρεφών από σοβαρή νόσηση και θάνατο επιτυγχάνεται μέσω του έγκαιρου εμβολιασμού, ο οποίος ξεκινά το 2ο μήνα της ζωής και ολοκληρώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού.

Ειδικότερα, το εμβόλιο DTaP χορηγείται κατά το 2 ο , 4 ο , 6 ο , 15ο -18ο μήνα της ζωής και στα 4-6 έτη, ενώ το εμβόλιο TdaP χορηγείται στην ηλικία 11-12 ετών, μεταξύ 18-25 ετών και μετά ως αναμνηστική δόση TdaP ανά δεκαετία.

Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να εμβολιάζονται σε κάθε κύηση με μια δόση εμβολίου Tdap ή Tdap-IPV, κατά προτίμηση από την 27η έως την 36η εβδομάδα κύησης, ανεξάρτητα από το μεσοδιάστημα που μεσολάβησε από προηγούμενο εμβολιασμό με Td/TdaP.

Επίσης, με τα ίδια εμβόλια μπορούν να εμβολιαστούν και οι λεχωΐδες που δεν εμβολιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κύησης.

Τα μέλη οικογένειας που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα για τον κοκκύτη θα πρέπει να εμβολιάζονται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την επαφή με νεογνά και βρέφη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι θα πρέπει να εμβολιάζονται με μια αναμνηστική δόση TdaP ανά δεκαετία.

Πηγή: skai.gr

