Η κατανάλωση ροφημάτων με ζάχαρη ή τεχνητά γλυκαντικά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού, διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας «Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology».

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια κατάσταση κατά την οποία η καρδιά χτυπά ακανόνιστα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά πέντε φορές. Περισσότεροι από δώδεκα εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να έχουν κολπική μαρμαρυγή μέχρι το 2030, σύμφωνα με τις στατιστικές της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών έχει συνδεθεί με τον διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία σε προηγούμενες έρευνες, ωστόσο αυτή είναι μία από τις πρώτες μεγάλες μελέτες που αξιολογούν μια πιθανή σχέση τους με την κολπική μαρμαρυγή.

Η έρευνα

Μια ανάλυση σε δεδομένα υγείας για περισσότερους από 200.000 ενήλικες ηλικίας 37-73 ετών, από τη βρετανική βιοϊατρική τράπεζα δεδομένων Biobank διαπιστώνει 20% υψηλότερο κίνδυνο ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού, γνωστού ως κολπική μαρμαρυγή, μεταξύ των ενηλίκων που δήλωσαν ότι έπιναν δύο λίτρα ή περισσότερα την εβδομάδα ποτών με τεχνητά γλυκαντικά σε σχέση με όσους έπιναν μικρότερη ποσότητα τέτοιων ποτών.

Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος ήταν 10% υψηλότερος μεταξύ των ατόμων που δήλωσαν ότι έπιναν παρόμοιες ποσότητες ποτών με ζάχαρη.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για δέκα χρόνια. Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος για τη μέτρηση του γενετικού κινδύνου για κολπική μαρμαρυγή και οι συμμετέχοντες απάντησαν και σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους. Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος ήταν υψηλός ανεξάρτητα από τη γενετική ευαισθησία των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Το κάπνισμα μπορεί επίσης να επηρεάζει τον κίνδυνο, καθώς οι καπνιστές που έπιναν περισσότερα από δύο λίτρα ζαχαρούχων ποτών την εβδομάδα είχαν 31% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Αντίθετα, η κατανάλωση ενός λίτρου ή λιγότερου φυσικού, μη σακχαρούχου, χυμού φρούτων ή λαχανικών την εβδομάδα συσχετίστηκε με 8% χαμηλότερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν πάντως ότι η μελέτη δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν τα ζαχαρούχα ποτά προκαλούσαν κολπική μαρμαρυγή, ωστόσο η συσχέτιση παρέμεινε μετά τη συνεκτίμηση της γενετικής ευαισθησίας ενός ατόμου στη συγκεκριμένη πάθηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

