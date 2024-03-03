Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ανοιχτή προς το κοινό της πόλης, με τίτλο «εθελοντισμός και μεταμόσχευση μυελού των οστών», πραγματοποιήθηκε σήμερα σε αίθουσα του δημοτικού μεγάρου Θεσσαλονίκης με συνεργασία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του δήμου Θεσσαλονίκης, από κοινού με την φοιτητική οργάνωση Θεσσαλονίκης MedAction.

«Η σημερινή εκδήλωση αποσκοπεί στο να εγγράψουμε πολλούς εθελοντές μεταμόσχευσης μυελού των οστών για την αντιμετώπιση του καρκίνου των οστών. Χρειαζόμαστε πολλούς για να μπορέσουμε να σώσουμε λίγους. Κάνει θαύματα η μεταμόσχευση των αιμοποιητικών οργάνων» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και το σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» που ιδρύθηκε το 2012 από την Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, με τη δράση να αγγίζει εκτός από τα παιδιά που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα και τις οικογένειές τους, αλλά και τους ενήλικες ιδιαίτερα εκείνους που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών και αναζητούν το κατάλληλο μόσχευμα για να ξανακερδίσουν τη ζωή τους.

«Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα και την αναγκαιότητα που υπάρχει να βρεθούν μοσχεύματα για συνάνθρωπους μας ώστε να κερδίσουν τη ζωή τους ξανά» επεσήμανε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σκούτας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 160.000 εθελοντές δότες για μεταμόσχευση μυελού των οστών φέρνοντας τη χώρα σε υψηλή θέση διαθεσιμότητας μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα.

«Μέσα σε μία δεκαετία το Όραμα Ελπίδας έχει γράψει 160.000 εθελοντές δότες και η χώρας μας κατέχει μία αξιόλογη θέση μέσα σε όλες τις ευρωπαϊκές. Πλέον οι εθελοντές δότες του Οράματος Ελπίδας, σχεδόν κάθε εβδομάδα προσφέρουν ένα μόσχευμα για να σώσουν έναν Έλληνα ή ασθενή στο εξωτερικό. Το πετύχαμε με προσπάθεια και μεγάλο κόπο με τους συνεργάτες μας που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και πολλοί εξ αυτών βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία και έχουν εγγράψει χιλιάδες εθελοντές με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται συνεχώς» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Επιστημονικός Διευθυντής του Οράματος Ελπίδας, Στέλιος Γραφάκος

«Η εκδήλωση «εθελοντισμός και μεταμόσχευση μυελού των οστών», ξεκίνησε το Σάββατο με ανοιχτό κάλεσμα στην πλατεία Αριστοτέλους και πολλοί ήταν εκείνοι που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προέβησαν σε εγγραφή» ανέφερε ο κ. Χατζηθεόκλητος.

«Η μέθοδος είναι εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη . Πέντε λεπτά και έχεις σώσει ζωές» επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, του δήμου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.