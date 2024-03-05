Η Covid-19 συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα

Η λοίμωξη από SARS-CoV-2 συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα μέχρι και 12 μήνες μετά τη λοίμωξη, όπως διαπιστώνει μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Annals of Internal Medicine».

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Kyung Hee της Σεούλ στη Νότια Κορέα χρησιμοποίησαν δεδομένα από δύο εθνικές μεγάλης κλίμακας μελέτες γενικού πληθυσμού στην Κορέα και την Ιαπωνία. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν δεδομένα για περισσότερους από δέκα εκατομμύρια Κορεάτες και δώδεκα εκατομμύρια Ιάπωνες ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με Covid-19, κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2021. Οι ασθενείς με Covid-19 αντιστοιχήθηκαν με ασθενείς με λοίμωξη από γρίπη και με άτομα που δεν μολύνθηκαν από τις δύο λοιμώξεις. Στη συνέχεια αξιολόγησαν τα δεδομένα έναν, έξι και δώδεκα μήνες μετά τη νόσηση με Covid-19 ή γρίπη.

Όπως διαπίστωσαν, όσοι νόσησαν με Covid-19 είχαν αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα έως και 12 μήνες μετά τη διάγνωση σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες. Η μεγαλύτερη σοβαρότητα της λοίμωξης συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο για περιστατικό ρευματικού νοσήματος.

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν επίσης ότι ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 σχετιζόταν με μειωμένο κίνδυνο για αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα, εκτός από εκείνους που νόσησαν με σοβαρή Covid-19 παρά τον εμβολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

