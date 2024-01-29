Η ενασχόληση με τη μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας σχετίζεται με την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου σε μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με νέα μελέτη από ειδικούς του Πανεπιστημίου του Έξετερ που δημοσιεύεται στο περιοδικό «International Journal of Geriatric Psychiatry».

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία για περισσότερους από 1.000 ενήλικες άνω των 40 ετών για να διερευνήσουν την επίδραση που έχει στην υγεία του εγκεφάλου το να παίζεις ένα μουσικό όργανο ή να τραγουδάς σε μια χορωδία. Η ομάδα εξέτασε τη μουσική εμπειρία των συμμετεχόντων και την έκθεση στη μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, παράλληλα με τα αποτελέσματα των γνωστικών δοκιμών, για να διαπιστώσει αν η ενασχόληση με τη μουσική συμβάλλει στη διατήρηση του εγκεφάλου σε εγρήγορση τα μετέπειτα χρόνια.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ενασχόληση με ένα μουσικό όργανο, ιδίως με το πιάνο, συνδέεται με τη βελτίωση της μνήμης και της ικανότητας επίλυσης σύνθετων εργασιών, γνωστή ως εκτελεστική λειτουργία. Όσοι συνέχιζαν να παίζουν σε μεγαλύτερη ηλικία είχαν ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Η έρευνα δείχνει ότι και το τραγούδι συνδέεται με την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου, αν και αυτό μπορεί να οφείλεται και στους κοινωνικούς παράγοντες της συμμετοχής σε χορωδία ή ομάδα.

«Αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να διερευνηθεί αυτή η σχέση, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης θα αποτελούσε πολύτιμο μέρος των πρωτοβουλιών δημόσιας υγείας για την ανάδειξη ενός προστατευτικού τρόπου ζωής για την υγεία του εγκεφάλου, όπως και η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων να επιστρέψουν στη μουσική σε μεγαλύτερη ηλικία», επισημαίνει η Αν Κορμπέτ, καθηγήτρια Έρευνας για την Άνοια στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.