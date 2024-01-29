Μύθοι και αλήθειες για τη ρινοπλαστική

«Κάθε χρόνο ένας μεγάλων αριθμός τόσο ανδρών όσο και γυναικών υποβάλλονται στη συγκεκριμένη επέμβαση με στόχο την αποκατάσταση των αισθητικών αλλά και των λειτουργικών προβλημάτων της μύτης τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις σχετικά με τη διαδικασία της ρινοπλαστικής, γεγονός που συχνά προκαλεί σύγχυση και ανησυχία στους υποψήφιους», αναφέρει ο κ. Μιχάλης Τσούνης, Χειρουργός ΩΡΛ, Διευθυντής Τμήματος Λειτουργικής & Επανορθωτικής Ρινοπλαστικής ΛΗΤΩ. «Ας δούμε λοιπόν κάποιους μύθους σε αντιδιαστολή με ορισμένες αλήθειες για την πλαστική μύτης», συμπληρώνει, απαντώντας στις πιο κοινές ανησυχίες των υποψηφίων για ρινοπλαστική.

Μύθος 1: Η ρινοπλαστική προκαλεί πόνο

Πρόκειται ίσως για τον πιο συχνά διακινούμενο μύθο σχετικά με τη ρινοπλαστική. Η αλήθεια είναι ότι η ρινοπλαστική είναι μία εντελώς ανώδυνη χειρουργική επέμβαση. Η γενική αναισθησία εξασφαλίζει την απουσία πόνου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μετεγχειρητικά, λόγω της νεύρωσης της περιοχής αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η μύτη είναι ένα ακίνητο όργανο, ο πόνος ουσιαστικά απουσιάζει. Για 2 με 3 ημέρες χορηγούμε πολύ απλά παυσίπονα για την άνεση του ασθενή και όχι για τον πόνο αυτό καθ’ εαυτό. Είναι μάλιστα γεγονός ότι αρκετοί είναι εκείνοι οι ασθενείς οι οποίοι επιλέγουν να μη λάβουν κάποιο παυσίπονο μετεγχειρητικά. Συνεπώς σε καμία περίπτωση ο φόβος του πόνου δε θα πρέπει να αποτρέψει κάποιον από το να υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση.

Μύθος 2: Η μύτη μου θα φαίνεται χειρουργημένη

Στα χέρια του κατάλληλα εκπαιδευμένου χειρουργού και με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνικών, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πλέον, η ρινοπλαστική προσφέρει εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να είναι απόλυτα φυσικά. Η επιλογή του σωστού γιατρού θα σας εξασφαλίσει μία μύτη η οποία θα είναι λειτουργική, όμορφη και πλήρως αρμονική με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου σας. Έτσι η φυσιογνωμία του ασθενή δεν αλλάζει. Παραμένει ο ίδιος αλλά με αναβαθμισμένη εξωτερική εμφάνιση και με μία μύτη η οποία δε δίνει την εντύπωση ότι έχει χειρουργηθεί. Αντίθετα φαίνεται ότι ο ασθενής μας έχει γεννηθεί με αυτή.

Μύθος 3: Η ανοιχτή ρινοπλαστική αφήνει ουλή

Η ανοιχτή ρινοπλαστική δεν αφήνει απολύτως καμία ουλή. Η μικρή τομή στη στυλίδα της μύτης, μέσω της οποίας αποκτούμε πρόσβαση στις ανατομικές δομές που επιθυμούμε να διορθώσουμε, συρράπτεται επιμελώς με πολύ λεπτά ράμματα. Επιπλέον η αιμάτωση του μέσου τρίτου του προσώπου είναι εξαιρετική, γεγονός που εξασφαλίζει την απουσία οποιασδήποτε ουλής μετεγχειρητικά.

Μύθος 4: Η γενική αναισθησία είναι επικίνδυνη

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται, όχι το χειρουργείο, αλλά τη γενική αναισθησία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στις μέρες μας η γενική αναισθησία είναι μία εξαιρετικά ασφαλής διαδικασία. Τα σύγχρονα αναισθησιολογικά μηχανήματα επιτρέπουν τη διαρκή καταγραφή των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή. Επιπλέον τα φάρμακα και οι τεχνικές έχουν ραγδαία εξέλιξη σε σχέση με παλαιότερα γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους γιατρούς (αναισθησιολόγους) να διατηρούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης ιδανικές συνθήκες για τους ασθενείς και για τον χειρουργό. Εξυπακούεται ότι πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητο ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό που θα σκιαγραφήσει με λεπτομέρεια το προφίλ του κάθε ασθενή.

Μύθος 5: Η αποθεραπεία της ρινοπλαστικής είναι μακρά και δύσκολη

Ανάμεσα στους φόβους των ασθενών που διστάζουν να υποβληθούν σε ρινοπλαστική, είναι η εντύπωση ότι η αποθεραπεία θα είναι μεγάλη σε διάρκεια και δύσκολη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η αποθεραπεία της συγκεκριμένης επέμβασης είναι σχετικά σύντομη και απόλυτα διαχειρίσιμη. Έτσι, η εργασία από το σπίτι μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την 3η μετεγχειρητική ημέρα. Η δουλειά γραφείου μπορεί να ξεκινήσει από την 7η ημέρα μετά την επέμβαση, πιο πολύ για να προστατέψουμε το ασθενή μας από τη μετακίνηση και όχι από την εργασία του αυτή καθ’ εαυτή. Προκειμένου να εκτελέσει κανείς μία πιο βαριά χειρωνακτική εργασία θα πρέπει να περιμένει περίπου 2 εβδομάδες. Τέλος, έντονη αθλητική δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει σε τριάντα με σαράντα πέντε ημέρες. Οι ασθενείς λοιπόν που έχουν υποβληθεί σε ρινοπλαστική επανέρχονται γρήγορα στις καθημερινές τους δραστηριότητες, έχοντας ως διπλή παρακαταθήκη μία αναβαθμισμένη εμφάνιση και μία ελεύθερη ρινική αναπνοή.

Πηγή: skai.gr

