Αποφασισμένος να ξεπεράσει τις δυνάμεις του και να αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης θα ξεκινήσει το νέο κολυμβητικό εγχείρημά του την 1η Νοεμβρίου με αφετηρία τα Χανιά και με τελικό προορισμό τη Σητεία, διασχίζοντας κατά μήκος ολόκληρη τη βόρεια ακτή της Κρήτης σε μία απόσταση περίπου 131 ναυτικών μιλίων (242 χλμ.).

Πρόκειται για τη νέα προσπάθεια του Χρυσού Παραολυμπιονίκη να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης μετά την επιτυχία του να κολυμπήσει πέρυσι το Νοέμβριο απόσταση 25 μιλίων (50 χλμ.) από τη Ρόδο έως τη Σύμη, την πρώτη καταγεγραμμένη κολυμβητική προσπάθεια στον κόσμο από αθλητή με αναπηρία που κολύμπησε 50χλμ σε 9 ώρες και 40’ σε ανοιχτό πέλαγος.

Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ανακηρύχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδος από το 1992 έως το 2002, κατακτώντας περισσότερα από 20 πανελλήνια ρεκόρ. Όταν το 2003 διαγνώστηκε με νευρομυϊκή ατροφία του οπτικού νεύρου συνέχισε να αγωνίζεται, πετυχαίνοντας κορυφαίες επιδόσεις στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και της Αθήνας.

Το Metropolitan General θεωρεί ότι είναι τιμή και καθήκον να σταθεί σύμμαχος στην αποφασιστικότητα και δύναμη του Χαράλαμπου, ως μια ελάχιστη συμβολή σε μια μοναδική προσπάθεια που αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Όπως αναφέρει ο κ. Ταϊγανίδης: «Η δύναμη δεν προκύπτει από τις νίκες. Οι μάχες που δίνεις είναι αυτό που μεγαλώνει τη δύναμή σου. Όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες και αποφασίζεις να μην παραδοθείς... αυτό είναι δύναμη!»

Από όλους εμάς στο Metropolitan General Καλή επιτυχία Χαράλαμπε!

