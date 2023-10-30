Παγκόσμια έρευνα: Η ανθρωπότητα δεν είναι προετοιμασμένη για την επόμενη πανδημία

Η παγκόσμια κοινότητα παραμένει ανεπαρκώς προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο μιας νέας υγειονομικής κρίσης ή πανδημίας, σύμφωνα με μια παγκόσμια ανάλυση για το επίπεδο ετοιμότητας που εκπονήθηκε από ανεξάρτητο οργανισμό και η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε έκθεσή του, η οποία αξιολογεί την παγκόσμια ετοιμότητα απέναντι σε πανδημίες και άλλες υγειονομικές έκτακτες καταστάσεις, το Συμβούλιο Παρακολούθησης Παγκόσμιας Ετοιμότητας προειδοποίησε ότι η παγκόσμια ικανότητα αντιμετώπισης μιας πιθανής νέας πανδημίας παραμένει ανεπαρκής.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Παγκόσμια Τράπεζα σύστησαν το 2018 το Συμβούλιο Παρακολούθησης Παγκόσμιας Ετοιμότητας ως απάντηση στην επιδημία του ιού Έμπολα στην Δυτική Αφρική.

Το παρατηρητήριο αυτό έχει ως έργο του να αναλύει το επίπεδο προετοιμασίας απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις ανά τον κόσμο και να προχωράει σε συστάσεις.

Όπως επισημαίνει, έχει γίνει έργο στον απόηχο της πανδημίας της Covid-19, αλλά κάποιες χώρες έχουν μειώσει τις προετοιμασίες άμεσης ανταπόκρισης σε παρόμοιες υγειονομικές κρίσεις, ενώ σε άλλες χώρες έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος.

Τι πρέπει να γίνει

Το Συμβούλιο έχει κάνει πολλές συστάσεις για την βελτίωση της παγκόσμιας προετοιμασίας απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις.

Οι χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν τους μηχανισμούς παρακολούθησής τους για να μπορούν να εντοπίζουν νέες ασθένειες σε αρχικό στάδιο, αναφέρεται στην έκθεση.

Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων και η δυνατότητα ανάλυσής τους.

Οι φτωχότερες χώρες χρειάζονται οικονομική ενίσχυση και αναστολή της αποπληρωμής χρέους προκειμένου να μπορούν να παράσχουν πόρους.

Το Συμβούλιο προτείνει την επείγουσα εκταμίευση του προγραμματισμένου πακέτου ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προετοιμασία και την πρόληψη πανδημιών.

Επιπλέον, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων θα πρέπει να επικεντρώνεται σε μερικές χώρες, όπως συνέβη με την πανδημία της κόβιντ, ενώ η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να εμπλέκεται με καλύτερο τρόπο σε όλες τις προετοιμασίες.

Η συμπροεδρεύουσα του Οργανισμού και πρώην πρόεδρος της Κροατίας Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς δήλωσε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών και μεταξύ των πολιτών και των αρχών καθιστά δύσκολη την άρτια προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας.

«Κάνουμε έκκληση προς τους ηγέτες να ξεπεράσουν αυτές τις διχόνοιες και να χτίσουν ένα νέο δρόμο βασισμένο σε μια κοινή αναγνώριση ότι η μελλοντική μας ασφάλεια εξαρτάται από την ουσιαστική μεταρρύθμιση και το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής δέσμευσης στην προετοιμασία απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις», δήλωσε η Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.