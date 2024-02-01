Το 2022 υπήρξαν κατ' εκτίμηση 20 εκατομμύρια κρούσματα καρκίνου στον κόσμο και 9,7 εκατομμύρια θάνατοι, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία έρευνας για τον καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένα αυξανόμενο βάρος που κρύβει αυτό που ο ΠΟΥ αποκαλεί «εντυπωσιακή ανισότητα» ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες.

Περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους αναπτύσσει καρκίνο στη διάρκεια της ζωής του, αναφέρει σε δήλωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), και ένας στους εννέα άνδρες και μία στις 12 γυναίκες πεθαίνουν από τη νόσο.

Όμως η απειλή του καρκίνου ποικίλλει ανάλογα με το πού ζει ο ασθενής, επισημαίνει η IARC στη διετή αναφορά της, η οποία βασίζεται σε δεδομένα από 185 χώρες για 36 καρκίνους.

Για παράδειγμα, στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, μία στις 12 γυναίκες εμφανίζει καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της, όμως μόνο μία στις 71 γυναίκες πεθαίνει από τη νόσο αυτή.

Σε χώρες που βρίσκονται πιο κάτω με βάση τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, μία στις 27 γυναίκες προσβάλλεται από καρκίνο του μαστού -εν μέρει επειδή οι πληθυσμοί τείνουν να είναι νεαρότεροι, αλλά επίσης ως αποτέλεσμα χαμηλότερης έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου όπως το να είναι μια γυναίκα υπέρβαρη-, αλλά μία στις 48 γυναίκες πεθαίνουν απ' αυτόν.

Οι γυναίκες στις χώρες αυτές «είναι λιγότερο πιθανό να διαγνωσθούν (με τη νόσο) ... εντούτοις κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να πεθάνουν απ' αυτή λόγω της αργοπορημένης διάγνωσης και της απουσίας πρόσβασης σε ποιοτική θεραπεία», λέει η Ιζαμπέλ Σερτζοματαράμ, υποδιευθύντρια του κλάδου παρακολούθησης καρκίνου της IARC.

Η IARC ανέφερε επίσης ότι διαφορετικοί τύποι καρκίνου πλήττουν όλο και περισσότερο πληθυσμούς καθώς αλλάζει ο τρόπος ζωής. Για παράδειγμα, ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι τώρα ο τρίτος πιο συνηθισμένος καρκίνος και ο δεύτερος σε όρους θανάτων. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου συνδέεται ιδιαίτερα με την ηλικία, αλλά και με παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η παχυσαρκία, καθώς και με το κάπνισμα και την κατανάλωση οινοπνευματωδών.

Εντούτοις ο καρκίνος του πνεύμονα έχει επίσης επανεμφανισθεί ως ο πιο συνηθισμένος καρκίνος και η κορυφαία αιτία θανάτου, με 2,5 εκατομμύρια νέα κρούσματα και 1,8 εκατομμύριο θανάτους ετησίως. Η IARC αναφέρει πως αυτό συνδέεται πιθανόν με τα επίμονα υψηλά ποσοστά καπνιστών στην Ασία.

Ενώ οι περιορισμοί που συνδέονταν με την πανδημία της Covid-19 είχαν αντίκτυπο στη διάγνωση του καρκίνου και στην περίθαλψη των καρκινοπαθών, τα μέχρι τώρα στοιχεία -τα οποία προέρχονται κυρίως μόνο από χώρες υψηλού εισοδήματος- δείχνουν ελάχιστο αντίκτυπο στα ποσοστά επιβίωσης, πρόσθεσε η υπηρεσία σε συνέντευξη Τύπου.

Η IARC ανέφερε πως μέχρι το 2050 θα υπάρξει πιθανόν αύξηση των κρουσμάτων κατά 77%, στα 35 εκατομμύρια, καθώς ο πληθυσμός θα αυξάνεται και θα γερνά. Όμως ο αντίκτυπος θα είναι άνισος: σε φτωχότερες χώρες, τα κρούσματα θα αυξηθούν κατά 142%, σύμφωνα με την υπηρεσία, και τα ποσοστά θνησιμότητας θα διπλασιασθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

