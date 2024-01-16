R-SEGA Workshop: 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2024 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Α΄ Γυναικολογική Κλινική του Metropolitan General και το ISLE Academy διοργανώνουν το 3ήμερο R-SEGA Workshop, μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία αφιερωμένη στην εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία.

Στόχος του workshop, με εμπνευστή τον Δρ. Νικόλαο Πλεύρη, Διευθυντή Α΄ Γυναικολογικής Κλινικής -Τμήμα Ρομποτικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του Metropolitan General και Πιστοποιημένο Master Surgeon in Robotic Surgery από τον SRC, είναι να συγκεντρώσει κορυφαίους ειδικούς από όλο τον κόσμο προκειμένου να μοιραστούν γνώσεις, να εξελίξουν τις δεξιότητες και να παρουσιάσουν τις νεότερες προόδους στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία.

Κατά τη διάρκεια του R-SEGA Workshop οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε τεχνικές προηγμένης ρομποτικής και ελάχιστα επεμβατικής γυναικολογικής χειρουργικής, χρησιμοποιώντας μοντέλα προσομοίωσης βιολογικού ιστού.

Αυτή η εξαιρετικά ρεαλιστική πρακτική στη χειρουργική προσομοίωση υψηλής ακρίβειας θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να εξελίξουν τις δεξιότητές τους.

Εκπαίδευση

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων 4ης γενιάς, επεμβάσεις όπως: Υστερεκτομή, ινομυωματεκτομή, αφαίρεση ωοθηκών, σαλπιγγεκτομή και βιοψίες περιτοναίου. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής από όλους τους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας 3 ρομποτικά συστήματα κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τρίτης ημέρας του R-SEGA.

Πρακτική Εμπειρία

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων ημερών οι οποίες θα λάβουν χώρα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ISLE Academy, θα εναλλάσσονται στους σταθμούς εργασίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις ενδεδειγμένες ασκήσεις και διαδικασίες, ανάλογα με το επίπεδο εξειδίκευσής τους.

Παρακολούθηση LIVE Ρομποτικών Επεμβάσεων

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του workshop θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης real time γυναικολογικών ρομποτικών επεμβάσεων στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των χειρουργείων του Metropolitan General.

Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση εκπαίδευσης συμβάλλει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της γυναικολογικής ρομποτικής χειρουργικής.

Όπως αναφέρει ο Δρ. Νικόλαος Πλεύρης, επικεφαλής της διοργάνωσης αυτής, «Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες μια εποικοδομητική και διδακτική εμπειρία. Γνωρίζοντας τη σημασία της πρακτικής άσκησης, στοχεύουμε στην βιωματική εξοικείωση των συμμετεχόντων μέσω πολύωρης hands-on πρακτικής στα σύγχρονα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα στη γυναικολογία και ειδικά δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος».

Ημερομηνίες και Τοποθεσία

Το R-SEGA Workshop θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2024 στο ISLE Academy (Λεωφ. Κηφισίας 119, Μαρούσι) και στο Metropolitan General (Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός).

Πληροφορίες

Για πληροφορίες, προ-κρατήσεις και εγγραφές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του workshop ή επικοινωνήστε με το ISLE Academy στο info@isleacademy.com.,τηλ. +30 210 6143506.



