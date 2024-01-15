Ρευματοειδής Αρθρίτιδα: μια πάθηση όλων των ηλικιών

Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ) χαρακτηρίζεται από πρωινή δυσκαμψία, πρήξιμο και πόνο των αρθρώσεων, αλλά και την πιθανότητα προσβολής άλλων οργάνων, π.χ. του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού.

Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα με υπεροχή στις γυναίκες. Αν παραμείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την λειτουργικοτητα και γενική υγεία του ατόμου.

Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία της Ρευματοειδής Αρθρίτιδας είναι εξαιρετικά σημαντικές για την έκβαση, οπότε εάν παρατηρηθουν τέτοια συμπτώματα, πρέπει να αξιολογηθούν από ρευματολόγο άμεσα. Οι διαθέσιμες φαρμακευτικές θεραπείες για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα στην εποχή μας είναι πολλές, με σκευάσματα, είτε από του στόματος, είτε ενέσιμα. Εμπλουτίζονται συνεχώς και στην πλειονότητα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικες, αλλά χρειάζονται προσεκτική διαχείριση από ειδικούς, εξατομίκευση και τακτική κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση. Επίσης, λόγω της ανοσοκαταστολής που συνεπάγονται αυτές οι θεραπείες ανάλογα σχεδιάζεται και συνιστάται η εμβολιαστική κάλυψη των ασθενών αυτών, προκειμένου να αποφευχθούν λοιμώξεις και επιπλοκές τους.

Πέρα από τη φαρμακευτική παρέμβαση, μία πιο συνολική αντιμετώπιση είναι εξίσου σημαντική. Κατά καιρούς, άτομα με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα μπορεί να ωφεληθούν από φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, τροποποίηση του χώρου εργασίας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αντιμετώπιση συν-νοσηροτήτων, δηλαδή προβλημάτων υγείας που μπορεί να σχετίζονται με τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα ή τη θεραπεία της (π.χ. λοιμώξεων, οστεοπόρωσης, καρδιαγγειακού κινδύνου). Συγκεκριμενες συμπηρωματικές θεραπείες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί σωστά και προσφέρονται από εξειδικευμένα άτομα (π.χ. ο βελονισμός) μπορεί επίσης να βοηθήσουν.

Για ένα συνολικά καλό επίπεδο υγείας, είναι εξαιρετικά σημαντική η αλλαγή μερικών καθημερινών συνηθειών. Αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: διακοπή του καπνίσματος (το οποίο, μεταξύ των ευρέως γνωστών κινδύνων, σχετίζεται και με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης, αυξημένη βαρύτητα και ελλειπή απόκριση στη θεραπεία της Ρευματοειδής Αρθρίτιδας), διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους και σύσταση εξατομικευμένης φυσικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με καλή διατροφή.

Άτομα με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα μπορούν πλέον να έχουν εξαιρετική ποιότητα ζωής, πλήρη δραστηριότητα και φυσιολογική καθημερινότητα αρκεί να διαγνωσθούν άμεσα και να θεραπευθούν αποτελεσματικά από τον ρευματολόγο τους και άλλους εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών υγείας με οργανωμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Αγγελική Κοτσαλίδου

Γεώργιος Κήτας





Πηγή: skai.gr

