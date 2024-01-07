Επιστροφή στα σχολεία με τις αναπνευστικές λοιμώξεις να «θερίζουν»

Εν μέσω μεγάλης έξαρσης του κορωνοϊού, της γρίπης και άλλων ιώσεων ανοίγουν αυριο τα σχολεία.

Οι επιστήμονες συμβουλεύουν τους γονείς να μη στείλουν τα παιδιά στο μάθημα εάν εμφανίζουν συμτπώματα, ενω ο υπουργός Υγείας εκτιμά ότι τις επομενες δυο με τρεις εβδομάδες θα φθάσουν στην κουρύφωσή τους τα κρούσματα.

Κυριακή πρωί σε εφημερεύον φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας, ουρές και αναμονή είτε για ράπιντ τεστ, είτε για αγορά σελφ τεστ εν όψει της επιστροφής στα θρανία.

Κάποιοι βέβαια γνωρίζουν από τώρα ότι δεν θα στείλουν τα παιδιά τους σχολείο αφού ήδη νοσούν από λοίμωξη αναπνευστικού.

Την ίδια ώρα στα νοσοκομεία συρρέουν γονείς με τα παιδιά τους με τα επείγοντα να είναι γεμάτα από γονείς με παιδιά που έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

Με το εκρηκτικό κοκτέιλ κορωνοιού γρίπης και συγκυτιακού ιού ο ΕΟΔΥ έδωσε αναλύτικες οδηγίες για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία ενώ δεν θα μετράνε οι απουσίες των παιδιών με θετικό τεστ κορωνοίου.

«Τα σχολεία έχουν ανοίξει με ασφάλεια και σε πιο δύσκολες συνθήκες. Αν και δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα ούτε συστήνεται – γονείς επιλέγουν να στείλουντ α παιδιά με μάσκα», σχολιάζει ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Η πίεση στο ΕΣΥ είναι ήδη ορατή. Με τους ειδικούς να αναμένουν την κορύφωση του κύματος τις επόμενες εβδομάδες.

Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως σε δύο με τρεις εβδομάδες θα υπάρξει κορύφωση του κύματος γρίπης .

Οι ειδικοί προτρέπουν τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.



