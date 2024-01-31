Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

«Είναι γνωστό και ως σπαστική κολίτιδα, μια λειτουργική διαταραχή του εντέρου που χαρακτηρίζεται από απουσία κάποιας οργανικής νόσου, δηλαδή όλες οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές, αναφέρει ο κ. Θεοδόσιος Πάρχας Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής της Α' Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Metropolitan General.

Συμπτώματα του ΣΕΕ

Τα κυριότερα συμπτώματα είναι τα εξής:

- Επεισόδια κοιλιακού πόνου, ο οποίος συνήθως υποχωρεί με την κένωση

- Μετεωρισμός - Διάταση της κοιλιάς

- Διάρροια, Δυσκοιλιότητα ή εναλλαγές αυτών

- Επιτακτικότητα κένωσης

- Αίσθηση μη πλήρους κένωσης του εντέρου και παρουσία βλέννας στα κόπρανα

Με βάσει τα συμπτώματα διακρίνονται 4 τύποι του συνδρόμου:

- ΣΕΕ με διάρροια

- ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα

- Μικτός τύπος με εναλλαγές κενώσεων

- Απροσδιόριστος τύπος όπου τα συμπτώματα ποικίλουν

Παράγοντες που πυροδοτούν επεισόδια έξαρσης του ΣΕΕ

- Χρονικές περίοδοι με έντονο άγχος, έντονη σωματική και ψυχολογική κόπωση

- Επεισόδιο κατάθλιψης

- Στις γυναίκες λόγω των ορμονικών μεταβολών, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται πιο έντονα ορισμένες μέρες της περιόδου

- Η διατροφή, επίσης παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς και η δυσανεξία σε ορισμένες τροφές

- Αρκετά συχνά μπορεί να πρωτοεμφανιστεί και μετά από ένα απλό επεισόδιο γαστρεντερίτιδας και ο ασθενής να ζητά τη βοήθεια του γιατρού γιατί νομίζει ότι έχει κάποιο μικρόβιο.

Ποιες εξετάσεις θα πρέπει να κάνει κάποιος που έχει συμπτώματα;

«Ο ασθενής που παρουσιάζει συμπτώματα στην πρώτη επίσκεψή του στο γιατρό θα υποβληθεί σε κάποιες βασικές εξετάσεις, αιματολογικές ενδεχομένως και κοπράνων.

Εάν υπάρχουν ευρήματα, τότε δεν θα πρόκειται για ΣΕΕ αλλά για κάποια άλλη πάθηση όπου θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις.

Κολονοσκόπηση θα πρέπει να γίνεται για τις ηλικίες μεγαλύτερες των 45 ετών καθώς επίσης και σε άτομα με σιδηροπενική αναιμία, μικροσκοπική απώλεια αίματος από το πεπτικό (Mayer κοπράνων), μακροσκοπική απώλεια αίματος από το πεπτικό, σημαντική απώλεια βάρους, επίμονο κοιλιακό άλγος και επίμονες διαταραχές των κενώσεων», διευκρινίζει.

Υπάρχουν εξετάσεις για δυσανεξία σε τροφές;

«Μέχρι σήμερα η μόνη αξιόπιστη εξέταση για δυσανεξία είναι ο έλεγχος για κοιλιοκάκη -δηλαδή δυσανεξία στη γλουτένη- που μπορεί να γίνει μέσω αιματολογικής εξέτασης ή με γαστροσκόπηση και βιοψία από το δωδεκαδάκτυλο.

Η δυσανεξία στη λακτόζη ποικίλει από περιοχή σε περιοχή του κόσμου, και μπορεί το ποσοστό των ατόμων που πάσχουν να κυμαίνεται από μόνο 5% στη Βόρεια Ευρώπη έως 50% στις Μεσογειακές χώρες.

Υπάρχει θεραπεία, τι θα πρέπει να κάνει κάποιος που πάσχει από ΣΣΕ;

«Αρχικά, το άτομο που πάσχει από το Σύνδρομο του Ευερέθιστου Εντέρου, είναι πολύ βασικό να συνειδητοποιήσει ότι δεν κινδυνεύει από κάτι και ότι δεν έχει κάποια ασθένεια.

Καλό είναι, τις περιόδους που είμαστε πιεσμένοι/αγχωμένοι, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη διατροφή, καθώς ακόμα και ένα κομματάκι σοκολάτας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Θα πρέπει να παρατηρούμε τι μας πειράζει και τι όχι, γιατί και οι υγιεινές τροφές μπορεί να μας προκαλούν συμπτώματα.

Η καθημερινή άσκηση 15-20 λεπτά την ημέρα βοηθά αρκετά και τέλος θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μειώνουμε το άγχος», καταλήγει ο κ. Πάρχας.





