Πώς επιλέγουμε τη σωστή μάσκα για τα παιδιά - Η σωστή χρήση τους

Tόσο το CDC (Centers for Disease Control and Prevention) όσο και η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία (American Academy of Pediatrics) συνιστούν τη χρήση μάσκας στο σχολείο.