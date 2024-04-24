Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τουλάχιστον 154 εκατ. ζωές σώθηκαν χάρη στα εμβόλια

Τα εμβόλια επέτρεψαν να σωθούν τουλάχιστον 154 εκατομμύρια ζωές αυτά τα τελευταία 50 χρόνια, αριθμός που ισοδυναμεί με έξι ζωές κάθε λεπτό, σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την οποία δημοσιεύει σήμερα το επιστημονικό περιοδικό The Lancet.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει, σε ανακοίνωση, ότι η εκτίμηση αυτή είναι "συγκρατημένη" καθώς η μελέτη δεν αφορά παρά μόνο τον εμβολιασμό κατά 14 ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της διφθερίτιδας, της ηπατίτιδας Β', της ιλαράς, του κοκκύτη, του τετάνου, του κίτρινου πυρετού.

"Τα εμβόλια είναι από τις πιο ισχυρές εφευρέσεις στην Ιστορία, επιτρέποντας την πρόληψη ασθενειών που άλλοτε προκαλούσαν φόβο", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

"Χάρη στον εμβολιασμό, ποτέ τόσα παιδιά δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν πέρα από τα πέμπτα γενέθλιά τους όσο σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην Ιστορία", σχολίασε επίσης η γενική διευθύντρια του Ταμείου του ΟΗΕ για την παιδική ηλικία (Unicef) Κατρίν Ρουσέλ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ο ΠΟΥ, η Unicef, η συμμαχία για τα εμβόλια Gavi και το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς ξεκίνησαν την κοινή εκστρατεία "Ανθρωπίνως δυνατόν" με στόχο να υποστηρίξουν τις προσπάθειες εμβολιασμού. Προσπάθειες που μερικές φορές έρχονται αντιμέτωπες με πολύ ισχυρά αντιεμβολιαστικά αισθήματα τα οποία ενισχύονται από θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μελέτη δείχνει ότι στη μεγάλη πλειονότητά τους οι ζωές που έχουν σωθεί χάρη στα εμβόλια τα τελευταία 50 χρόνια - 101 εκατομμύρια -- είναι αυτές των βρεφών.

Επομένως, ο εμβολιασμός για την καταπολέμηση των 14 ασθενειών συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας κατά 40% στον κόσμο, και κατά περισσότερο από 50% στην περιοχή της Αφρικής, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

"Χάρη στα εμβόλια, η ευλογιά εξαλείφθηκε, η πολιομυελίτιδα ετοιμάζεται να ηττηθεί και χάρη στην πρόσφατη ανάπτυξη των εμβολίων κατά ασθενειών όπως η ελονοσία και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, απωθούμε τα όρια της ασθένειας", υπογράμμισε ο δρ Τέντρος.

"Συνεχίζοντας τις έρευνες, τις επενδύσεις και τις συνεργασίες, συνεχίζουμε να σώζουμε εκατομμύρια ζωές επιπλέον σήμερα και στα 50 επόμενα χρόνια", δήλωσε επίσης.

Ιλαρά

Ανάμεσα στα εμβόλια που περιλαμβάνονται στη μελέτη, ο εμβολιασμός κατά της ιλαράς είναι αυτός που είχε τον σημαντικότερο αντίκτυπο στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, αντιπροσωπεύοντας το 60% των ζωών που σώθηκαν.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αυτό το εμβόλιο "θα παραμείνει πιθανόν στο μέλλον αυτό που συμβάλλει περισσότερο στην πρόληψη των θανάτων".

Χάρη στον εμβολιασμό κατά της πολιομυελίτιδας, περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι που διαφορετικά θα είχαν παραλύσει, μπορούν να περπατούν, τονίζει επίσης ο ΠΟΥ.

Συνολικά, η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην παιδική επιβίωση χάρη στα εμβόλια υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών αυτών, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί κυρίως να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την προσέγγιση των 67 εκατομμυρίων παιδιών που δεν έλαβαν ένα ή περισσότερα εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν οι υγειονομικές υπηρεσίες έκλεισαν ή διαταράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Ο ΠΟΥ εκφράζει έντονη ανησυχία για την ιλαρά.

Σχεδόν 94 εκατομμύρια από τα 154 εκατομμύρια ζωές που σώθηκαν από το 1974, σώθηκαν χάρη στο εμβόλιο κατά της ιλαράς, δύο δόσεις του οποίου είναι απαραίτητες.

Όμως 33 εκατομμύρια παιδιά δεν έκαναν μια δόση εμβολίου κατά της ιλαράς το 2022: σχεδόν 22 εκατομμύρια έχασαν την πρώτη δόση τους και άλλα 11 εκατομμύρια έχασαν τη δεύτερη δόση τους.

Η κάλυψη κατά 95% ή παραπάνω με 2 δόσεις του εμβολίου είναι απαραίτητη για την προστασία των κοινοτήτων κατά των επιδημιών.

Επί του παρόντος το ποσοστό της παγκόσμιας κάλυψης από την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της ιλαράς είναι 83% και αυτό από τη δεύτερη δόση είναι 74%, συμβάλλοντας "σε έναν πολύ υψηλό αριθμό επιδημιών ιλαράς" σε παγκόσμια κλίμακα, δηλώνει με ανησυχία ο ΠΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

