IΣΑ: Oι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να εργάζονται στο ΕΣΥ

Την αποκατάσταση της ισοτιμίας μεταξύ γιατρών του ΕΣΥ και ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, με την άμεση θεσμοθέτηση της δυνατότητας των τελευταίων να ασκούν έργο στο ΕΣΥ, ζητά με επιστολή του στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Στην επιστολή τονίζει την πάγια θέση του, όπως επικυρώθηκε ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της 3 Απριλίου, σύμφωνα με την οποία, όλοι οι γιατροί μέλη του, τόσο αυτοί που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, όσο και οι ιδιώτες ελευθεροεπαγγελματίες είναι ίσοι και δικαιούνται ίσες ευκαιρίες, για την άσκηση του λειτουργήματός τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Ειδικότερα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι ο ΙΣΑ «σύμφωνα και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, τάσσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, τους οποίους η Πολιτεία οφείλει να ανταμείβει με μισθούς αντάξιους του έργου τους και αντίστοιχους με εκείνους του μέσου όρου στην Ευρώπη».

Ωστόσο, διευκρινίζεται στην επιστολή του ΙΣΑ: Αποτελεί πεποίθησή μας ότι θα πρέπει να είναι διάφανη και διακριτή η θέση, ο ρόλος και οι όροι παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών.

Πλην όμως, σήμερα, μετά την ψήφιση του Ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α 55) "Δράσεις Δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας", η παροχή της δυνατότητας σε ιατρούς του ΕΣΥ και μέλη ΔΕΠ να ασκούν ιδιωτικό έργο, αλλά και να αμείβονται για απογευματινά χειρουργεία είναι νόμος του κράτους».

Ο ΙΣΑ καταλήγει ότι «με τα δεδομένα αυτά, και προς αποκατάσταση της ίσης αντιμετώπισης και μεταχείρισης μεταξύ των ιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που όλοι είναι λειτουργοί του συστήματος υγείας της χώρας, παρίσταται επιβεβλημένη και επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης της ισοτιμίας μεταξύ ιατρών ΕΣΥ και ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών με την άμεση θεσμοθέτηση της δυνατότητας των τελευταίων, εφόσον το επιθυμούν, με συγκεκριμένους όρους για την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων δομών να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες, να εκτελούν ιατρικές, διαγνωστικές, επεμβατικές και χειρουργικές πράξεις εντός των νοσοκομείων και λοιπών δομών του ΕΣΥ. Με τον τρόπο αυτό παράλληλα θα διευρυνθεί, θα ενισχυθεί και θα κατοχυρωθεί το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

