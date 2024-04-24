Ερευνητές φτιάχνουν εμβόλιο για καταπολέμηση της αντοχής σε αντιβιοτικά

Ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν ένα εμβόλιο που θα καταπολεμήσει ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις.

Λόγω της υπερβολικής χρήσης αντιβιοτικών, τα παθογόνα αναπτύσσουν γρήγορα ανθεκτικότητα στις θεραπείες.

Εκτιμάται ότι οι λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά σκότωσαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως το 2019, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και υπάρχουν ανησυχίες ότι σε λίγα χρόνια τα περισσότερα φάρμακα δεν θα είναι αποτελεσματικά.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Nature Communications» οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ξουφέι Χουάνγκ, καθηγητή του Ιδρύματος Ερευνών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, περιγράφουν ότι δημιούργησαν ένα υποψήφιο εμβόλιο για βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν διάφορες ανακαλύψεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του εμβολίου με βάση τους υδατάνθρακες και θα παρέχει προστασία έναντι των λοιμώξεων που προκαλούνται από τον Staphylococcus aureus και τον MRSA, δηλαδή τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus.

Η προκλινική σύνθεση του εμβολίου που ανέπτυξε η ομάδα προσέφερε, όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, υψηλά επίπεδα ανοσίας από θανατηφόρα επίπεδα σταφυλόκοκκου και MRSA σε δοκιμές σε ζώα.

Για την έρευνα αυτή, ο Ξουφέι Χουάνγκ απέσπασε το βραβείο Technology Transfer Achievement Award του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

