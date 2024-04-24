ΗΠΑ: Nέα μεταμόσχευση νεφρού γενετικά τροποποιημένου χοίρου σε ασθενή

Ένα γενετικά τροποποιημένο νεφρό χοίρου μεταμοσχεύθηκε, για δεύτερη φορά στην ιστορία, σε μια ασθενή στην οποία τοποθετήθηκε ταυτόχρονα και καρδιακή αντλία, σε έναν πρωτοποριακό συνδυασμό που συνιστά ένα νέο βήμα για έναν τομέα που σημειώνει άλματα τα τελευταία χρόνια.

Η ξενομεταμόσχευση – μεταμόσχευση ιστών ζώων στον άνθρωπο – θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση στη χρόνια έλλειψη οργάνων και να δώσει ελπίδα σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται στις λίστες αναμονής για ένα συμβατό μόσχευμα.

«Συνδυάσαμε δύο θαύματα της σύγχρονης ιατρικής με έναν νέο τρόπο», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Δρ Ρόμπερτ Μοντγκόμερι, του νοσοκομείου ΝYU Langone της Νέας Υόρκης.

Όπως είπε, «είναι ένα νέο σημαντικό βήμα στην πορεία μας ώστε όργανα ζωτικής σημασίας να είναι διαθέσιμα για όλους εκείνους που τα χρειάζονται».

Η ασθενής, η Λάιζα Πιζάνο, ηλικίας 54 ετών, έπασχε από καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια. Δεν ήταν δυνατό να της τοποθετηθεί καρδιακή αντλία, επειδή η θνησιμότητα είναι πολύ υψηλή για τα άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Είχε όμως και τέτοια επίπεδα αντισωμάτων που θα χρειάζονταν χρόνια μέχρι να βρεθεί ένα συμβατό νεφρό για εκείνην. Λόγω της καρδιοπάθειάς της, είχε μόνο μερικές εβδομάδες ζωής ακόμη, όπως εκτιμούσαν οι γιατροί.

«Τα δοκίμασα όλα (…) έτσι, όταν παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία, είπα να επωφεληθώ», δήλωσε η ίδια η Πιζάνο, που κατάγεται από το Νιου Τζέρσι. «Σκέφτηκα ότι, στη χειρότερη περίπτωση, αν δεν πάει καλά, ίσως να λειτουργήσει στον επόμενο ασθενή», πρόσθεσε, μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου και ευχαριστώντας θερμά την οικογένειά της, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Η επέμβαση για την τοποθέτηση της καρδιακής αντλίας έγινε στις 4 Απριλίου και η μεταμόσχευση νεφρού στις 12 του μηνός. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, δεν παρατηρείται κάποια ένδειξη απόρριψης του οργάνου, είπε ο Δρ Μοντγκόμερι.

Οι ξενομεταμοσχεύσεις αποτελούν πρόκληση επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη έχει την τάση να επιτίθεται στο ξένο όργανο. Το νεφρό του χοίρου τροποποιήθηκε γενετικά για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Για πρώτη φορά εξάλλου, μεταμοσχεύθηκε και ο θύμος αδένας του χοίρου, ένα όργανο που παίζει κρίσιμο ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, στη Βοστόνη, ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι πραγματοποίησε την πρώτη ξενομεταμόσχευση νεφρού σε έναν ζωντανό ασθενή.

Οι προηγούμενες μεταμοσχεύσεις γενετικά τροποποιημένων νεφρών είχαν γίνει σε κλινικά νεκρούς ασθενείς. Ο Δρ Μοντγκόμερι εκτίμησε ότι οι επεμβάσεις αυτές είναι ο προάγγελος ευρύτερων κλινικών δοκιμών που θα γίνουν «πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε».

