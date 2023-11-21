Οριστική αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος με την ενδοσκοπική τεχνική EPSiT

Συνήθως σχετίζεται με την παρουσία τριχών στην περιοχή και εκδηλώνεται πιο συχνά στον ανδρικό πληθυσμό, συνήθως στην τρίτη δεκαετία ζωής. Η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησης πραγματοποιείται στην πλειοψηφία της χειρουργικά. Η χρήση της ελάχιστα επεμβατικής ενδοσκοπικής τεχνικής EPSiT εγγυάται άριστα αποτελέσματα αποκατάστασης.

Το Metropolitan General αποτελεί ένα από τα λίγα θεραπευτήρια στα οποία χρησιμοποιείται η τεχνική E.P.Si.T. για τη χειρουργική αποκατάσταση της κύστης κόκκυγος άμεσα, ανώδυνα και χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών ή μελλοντικής υποτροπής.

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας από τον Γενικό Χειρουργό – Πρωκτολόγο κ. Δημήτριο Μουσιώλη, Διευθυντή της Ι’ Χειρουργικής Κλινικής Eλάχιστα Eπεμβατικής Eνδοσκοπικής Xειρουργικής Παθήσεων Oρθού και Πρωκτού στο Metropolitan General και τη χειρουργική ομάδα του, της οποίας τα μέλη διαθέτουν μακρά κλινική εμπειρία και εξειδίκευση πάνω στη χρήση των νεότερων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.

«Η τεχνική E.P.Si.T περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός εργαλείου που ονομάζεται συριγγοσκόπιο, το οποίο διαθέτει μια μικροσκοπική κάμερα, στο στόμιο του συριγγώδους πόρου, ώστε να πραγματοποιηθεί ακριβής χαρτογράφηση της πάσχουσας περιοχής, ενώ στη συνέχεια γίνεται αφαίρεση των πολυάριθμων τριχών που βρίσκονται κάτω από το δέρμα και καυτηριασμός της επένδυσης του συριγγίου» εξηγεί ο χειρουργός.

Πώς αντιμετωπίζεται η κύστη κόκκυγος;

Ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τη διενέργεια τέτοιου είδους ενδοσκοπικών τεχνικών, επιτρέπει τη μέγιστη ορατότητα στον εκάστοτε χειρουργό, με εξαιρετικής ποιότητας μεγέθυνση εικόνας και μέγιστη ευκρίνεια. Η εξαιρετική ακρίβεια της τρισδιάστατης οθόνης υψηλής ευκρίνειας με την οποία είναι εξοπλισμένη η Ι΄ Χειρουργική Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παθήσεων Ορθού και Πρωκτού Metropolitan General επιτρέπει στον χειρουργό την άμεση και λεπτομερή απεικόνιση της πάσχουσας περιοχής.

«Με την αξιοποίηση τρισδιάστατης οθόνης HD διευκολύνεται όχι μόνο η χαρτογράφηση της έκτασης της βλάβης, αλλά και η διερεύνηση του περιεχομένου της κύστης και των παθολογικών ιστών που την περιβάλλουν», τονίζει ο κ. Μουσιώλης. Παράλληλα, η κλινική διαθέτει χειρουργικά laser και ραδιοσυχνότητες (RF) μέγιστης αποτελεσματικότητας και ισχύος, τα οποία καυτηριάζουν την πάσχουσα περιοχή ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα υποτροπής.

«Η χρήση του θεραπευτικού – χειρουργικού Laser ή των ραδιοσυχνοτήτων (RF) επιτρέπει την αποτελεσματική απομάκρυνση του παθολογικού ιστού, καταστρέφοντας το επιθήλιο με τη μέθοδο της διαθερμίας και αποτρέποντας τυχόν αιμορραγία. Ταυτόχρονα, καθαρίζεται πλήρως το εσωτερικό της κύστης από υπολείμματα τριχών και θυλάκων.

Η συνεισφορά της οθόνης στην παροχή μεγεθυμένης και υψηλής ευκρίνειας εικόνας μέσω μικροκάμερας στην ενδοσκοπική τεχνική EPSiT παρέχει αποτελεσματική και μόνιμη ίαση της πάθησης στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Παράλληλα, η πλήρης εξάχνωση του παθολογικού ιστού και ο ενδελεχής καθαρισμός της κοιλότητας της κύστης κόκκυγος προσφέρει οριστική λύση στο πρόβλημα, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα εμφάνισης μελλοντικών υποτροπών.

Οι κλασικές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος όπως η εκτομή της, έπειτα από την οποία ο χειρουργός είτε κλείνει την τομή με ράμματα είτε την αφήνει ανοιχτή ώστε να επουλωθεί μόνη της, χαρακτηρίζονται από μακρά μετεγχειρητική αποκατάσταση. Ο ασθενής αισθάνεται έντονο πόνο μετά την επέμβαση, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, εξαιτίας της ορατότητας της τομής. Εκτός από τη μεγάλής διάρκειας κι επώδυνη μετεγχειρητική αποκατάσταση, στην κλασική χειρουργική επέμβαση ο ασθενής χρειάζεται και τακτική κλινική παρακολούθηση.Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα προσφέρει η ενδοσκοπική τεχνική EPSiT για τη θεραπεία της κύστης κόκκυγος, με άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα», επισημαίνει ο ειδικός και συνεχίζει:

«Η τεχνική αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση laser ή ραδιοσυχνοτήτων, οπότε αποτελεί μια αναίμακτη κι ανώδυνη επιλογή, ενώ η διεξαγωγή της με χορήγηση τοπικής αναισθησίας προσφέρει σημαντική διευκόλυνση στον ασθενή. Τα αισθητικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, καθώς η περιοχή δε φέρει κάποιο τραύμα και δεν εντοπίζονται ουλές, ενώ δε χρειάζονται αλλαγές γάζας ή άλλες διαδικασίες αποθεραπείας. Παράλληλα, ο χρόνος ανάρρωσης και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος, καθώς ο ασθενής έχει άμεση δυνατότητα κινητοποίησης και μπορεί να λάβει εξιτήριο αμέσως μετά την επέμβαση και να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες» καταλήγει ο κ. Μουσιώλης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.