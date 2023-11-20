Οι μεγαλύτερες ποσότητες σπλαχνικού λίπους στη μέση ηλικία συνδέονται με την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με έρευνα που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο της Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής.

Το σπλαχνικό λίπος είναι το λίπος που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα βαθιά στην κοιλιά. Σύμφωνα με την αμερικανική Ένωση Αλτσχάιμερ, υπάρχουν περισσότεροι από έξι εκατομμύρια Αμερικανοί που ζουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Μέχρι το 2050 αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν 13 εκατομμύρια. Μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους δέκα άνδρες θα αναπτύξουν τη νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτό το «κρυμμένο» κοιλιακό λίπος σχετίζεται με αλλαγές στον εγκέφαλο έως και 15 χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα απώλειας μνήμης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν νωρίτερα τους κινδύνους για τη νόσο, οι ερευνητές αξιολόγησαν τη συσχέτιση μεταξύ του όγκου του εγκεφάλου στη μαγνητική τομογραφία και της πρόσληψης αμυλοειδούς και πρωτεΐνης Ταυ (πρωτεΐνες που πιστεύεται ότι παρεμβαίνουν στην επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων) στις τομογραφίες εκπομπής ποζιτρονίων (PET) με τον δείκτη μάζας σώματος, την παχυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον κοιλιακό λιπώδη ιστό σε έναν φυσιολογικό πληθυσμό μέσης ηλικίας.

Ανέλυσαν δεδομένα από 54 γνωστικά υγιείς συμμετέχοντες, ηλικίας 40 ές 60 ετών, με μέσο δείκτη μάζας σώματος 32. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μετρήσεις γλυκόζης και ινσουλίνης, καθώς και σε δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη. Ο όγκος του υποδόριου λίπους και του σπλαχνικού λίπους μετρήθηκε με μαγνητική τομογραφία στην κοιλιά. Με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου μετρήθηκε το πάχος του φλοιού των περιοχών του εγκεφάλου που επηρεάζονται από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι υψηλότερες μετρήσεις σπλαχνικού λίπους σχετίζονται με αυξημένο φορτίο φλεγμονής στον εγκέφαλο. Επίσης, ότι η υψηλότερη αναλογία σπλαχνικού προς υποδόριο λίπος σχετιζόταν με υψηλότερη πρόσληψη αμυλοειδούς στον προσφηνοειδή φλοιό, την περιοχή που επηρεάζεται νωρίς από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ακτινολογίας και Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις και ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης, Σάιρους Ράτζι, σημειώνει ότι τα ευρήματα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση. «Αυτή η μελέτη αναδεικνύει έναν βασικό μηχανισμό, με τον οποίο το κρυμμένο λίπος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Δείχνει ότι τέτοιες αλλαγές στον εγκέφαλο συμβαίνουν ήδη από την ηλικία των 50 ετών, κατά μέσο όρο, μέχρι και 15 χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα απώλειας μνήμης της νόσου», εξηγεί. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως προσθέτει, μπορούν να υποδείξουν το σπλαχνικό λίπος ως θεραπευτικό στόχο για την τροποποίηση του κινδύνου μελλοντικής εγκεφαλικής φλεγμονής και άνοιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

