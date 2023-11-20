Επανάσταση στη θεραπεία του καρκίνου: Στο Metropolitan Hospital δωρεάν εμβολιασμός για ασθενείς με δερματικό μελάνωμα

Το Metropolitan Hospital είναι μία από τις ελάχιστες ιατρικές μονάδες παγκοσμίως και ένα από τα τέσσερα ειδικά κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα όπου διεξάγεται, για πρώτη φορά, η παγκόσμιας εμβέλειας κλινική μελέτη σε ασθενείς με εξαιρεθέν μελάνωμα υψηλού κινδύνου να υποτροπιάσει σε στάδιο IIβ έως IV (2β έως 4).

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ασθενείς με δερματικό μελάνωμα υψηλού κινδύνου που πληρούν τα κριτήρια, έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν εθελοντικά και δωρεάν στο Metropolitan Hospital με το εξατομικευμένο mRNA προσωποποιημένο εμβόλιο που έχει σχεδιαστεί με δικά τους νεοαντιγόνα, ενώ ταυτόχρονα θα υποβληθούν σε κλασική ανοσοθεραπεία.

Η συμμετοχή της χώρας μας στη συγκεκριμένη κλινική μελέτη αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, καθώς η επιλογή έγινε ανάμεσα σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

Όπως αναφέρει ο κ. Δημήτρης Μπαφαλούκος, Ογκολόγος-Παθολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελανώματος και Διευθυντής Α΄ Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital: «Πιθανότατα βρισκόμαστε σε μια επανάσταση κατά του καρκίνου! Αναμένουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη δράση του σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία, η οποία ήδη αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου».

Το εμβόλιο mRNA κατά του δερματικού μελανώματος βασίζεται στην τεχνολογία των εμβολίων mRNA που αναπτύχθηκε από τους Καθηγητές Drew Weissman και Katalin Kariko, οι οποίοι έλαβαν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2023 για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Το mRNA εμβόλιο κατά του καρκίνου αποτελεί μια πρωτοπόρα θεραπευτική παρέμβαση που στοχεύει στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος με τρόπο που θα επιτεθεί στα υπάρχοντα καρκινικά κύτταρα και θα μειώσει την ανοσολογική διαφυγή. Σήμερα, μελετάται η δράση του στο δερματικό μελάνωμα, ενώ σύντομα αναμένεται να δοκιμαστεί και για τον καρκίνο του πνεύμονα, του προστάτη, του παγκρέατος και άλλων τύπων.

Με τον εμβολιασμό με mRNA εμβόλιο συνδυαστικά με την ανοσοθεραπεία, που εφαρμόζεται πλέον ευρέως στην αντιμετώπιση του καρκίνου, ενισχύουμε και «εκπαιδεύουμε» το ανοσοποιητικό μας σύστημα ώστε να εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα και να περιορίζει δραστικά τις πιθανότητες υποτροπών.

Η συγκεκριμένη διεθνής κλινική μελέτη πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση των πρώτων ελπιδοφόρων αποτελεσμάτων από τη λήψη του εμβολίου m-RNA_4157 σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία με Pembrolizumab σε 150 ασθενείς και στη μείωση του κινδύνου υποτροπής και θανάτου κατά 44%.

Σημειώνεται ότι το μελάνωμα του δέρματος, μια επιθετική μορφή καρκίνου, παρουσιάζει αύξηση καταγεγραμμένων ασθενών λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία (τρύπα του όζοντος), που επηρεάζουν ανθρώπους με συγκεκριμένο φωτότυπο δέρματος ή/και με γενετική και κληρονομική προδιάθεση.

