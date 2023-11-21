Εξελίξεις στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν το συχνότερο αίτιο παραπομπής σε νευροχειρουργό. Συμπτώματα όπως, ο πόνος στη μέση ή τον αυχένα, η αντανάκλαση αυτού στα άνω ή κάτω άκρα, η μυϊκή αδυναμία και οι αισθητικές διαταραχές εγείρουν την υποψία τέτοιας παθολογίας. Η κλινική εξέταση και οι παρακλινικές εξετάσεις (μαγνητική ή αξονική τομογραφία, ακτινογραφίες, ηλεκτρομυογράφημα) βοηθούν τον ιατρό στην εντόπιση και ασφαλή διάγνωση της πάθησης.

Στο μυαλό των ασθενών η χειρουργική σπονδυλικής στήλης θεωρείται παραδοσιακά ως βαρεία τεχνική ανοικτών επεμβάσεων με μεγάλες τομές, πολύ μετεγχειρητικό πόνο και βαριά ανάρρωση.

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον στο χειρουργό να αντιμετωπίζει πληθώρα παθήσεων της σπονδυλικής στήλης μέσω της αποκαλούμενης ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι οι μικρότερες χειρουργικές τομές με επακόλουθο την ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και χαμηλό ρίσκο μετεγχειρητικών λοιμώξεων. Αυτό συνεπάγεται γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς, μείωση του απαιτούμενου χρόνου μετεγχειρητικής νοσηλείας και λιγότερη ανάγκη χρήσης παυσίπονων φαρμάκων.

Η τεχνική της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής δύναται να αντιμετωπίσει πληθώρα παθήσεων συμπεριλαμβανομένης της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, της στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα, τραυματικών κακώσεων (κατάγματα), της αστάθειας της σπονδυλικής στήλης (σπονδυλολίσθηση), σκολιωτικές ανωμαλίες καθώς και όγκων της σπονδυλικής στήλης.

Η χρήση ειδικών κυλινδρικών διαστολέων, ενδοσκοπικής κάμερας και διεγχειρητικού αξονικού τομογράφου είναι η σύγχρονη εναλλακτική τεχνική αντιμετώπισης.

Οι κυλινδρικοί διαστολείς εισέρχονται μέσω μιας μικρής τομής ( μήκους χιλιοστών) στο δέρμα και διαπερνώντας ατραυματικά τους μύες προσεγγίζουν το σημείο που εντοπίζεται το πρόβλημα χωρίς να καταστραφεί η φυσιολογική ανατομία του ασθενούς

Αντίστοιχη είναι και η ενδοσκοπική μέθοδος όπου τη θέση του μικροσκοπίου αντικαθιστά το ενδοσκόπιο (κάμερα). Πρόκειται για αντιγραφή της τεχνικής λαπαροσκοπικών ή αρθροσκοπικών επεμβάσεων, καθώς πρόκειται για παρόμοια κάμερα. Η τομή είναι και πάλι μήκους μερικών χιλιοστών με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και γρήγορη ανάρρωση.

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που προστέθηκε σχετικά πρόσφατα στη φαρέτρα του χειρουργού αποτελεί το ονομαζόμενο O-arm. Πρόκειται στην ουσία για έναν μίνι αξονικό τομογράφο ο οποίος βρίσκεται εντός της χειρουργικής αίθουσας. Κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμος σε περιπτώσεις διενέργειας σπονδυλοδεσίας. Η τοποθέτηση των βιδών γίνεται με την καθοδήγηση του O-arm μηδενίζοντας ουσιαστικά την πιθανότητα λάθους. Οι χειρουργικές τομές γίνονται στο πλάι της σπονδυλικής στήλης αποφεύγοντας εκτεταμένες παρεμβάσεις στους μυς. Η ανάρρωση είναι κατά αυτόν τον τρόπο ταχύτατη και ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου συνήθως μια με δύο ημέρες μετά την επέμβαση αντί επτά με δέκα που απαιτεί η συμβατική μέθοδος.

Εν κατακλείδι, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης μεγάλου εύρους παθήσεων και επιτρέπει εξαιρετικά αποτελέσματα, με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, γρήγορη ανάρρωση και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.

Στη Γ’ Νευροχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ με Διευθυντή τον Καθηγητή Νευροχειρουργικής κ. Βασίλειο Ζέρρη, αντιμετωπίζουμε εξατομικευμένα κάθε ασθενή με πάθηση της σπονδυλικής στήλης αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με τις κορυφαίες υλικοτεχνικές υποδομές του θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ.

Πηγή: skai.gr

