Πρωτοποριακή χειρουργική τεχνική στο μαστό από την Μαστολόγο Ιωάννα Γαλανού στο ΜΗΤΕΡΑ

Στο ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιήθηκε μία νέα χειρουργική τεχνική από τη Χειρουργό Μαστού- Μαστολόγο Ιωάννα Γαλανού για την αφαίρεση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων στο μαστό. Η ασθενής πήρε εξιτήριο μετά από 2 ώρες από το χειρουργείο και επέστρεψε στις καθημερινές δραστηριότητές της και στην εργασία της την ίδια μέρα.

Μέχρι σήμερα, στις μη ψηλαφητές αλλοιώσεις στο μαστό, όπως ογκίδια ή αποτιτανώσεις, χρησιμοποιούσαμε την τεχνική με συρμάτινους οδηγούς τα λεγόμενα «άγκιστρα» που σήμαναν αυτές τις αλλοιώσεις υπό υπερηχογραφική, μαστογραφική ή με μαγνητική τομογραφία καθοδήγηση.

Η νέα τεχνική αφαίρεσης μη ψηλαφητών αλλοιώσεων στο μαστό

Με αυτή την τεχνική γίνεται χρήση της συσκευής ανίχνευσης μη ψηλαφητών βλαβών του μαστού που ονομάζεται LOCALIZERTM με χρήση ετικέτας ραδιοσυχνότητας tag (RFIDtag) που εισχωρούμε στο μαστό με τη βοήθεια υπερήχου, μαστογραφίας ή μαγνητικής τομογραφίας. Η συσκευή LOCALIZERTM είναι κατάλληλη για εντοπισμό της αλλοίωσης στο μαστό με μαστογραφική, υπερηχογραφική ή MRI εξέταση και επιτρέπει την εύκολη και ακριβή καθοδήγηση σε χειρουργικές επεμβάσεις μαστού.

Στο συγκεκριμένο πρωτοποριακό χειρουργείο η τοποθέτηση του tag έγινε με υπερηχογραφική καθοδήγηση σε συνεργασία με το Ακτινολογικό Τμήμα του Κέντρου Μαστού στο ΜΗΤΕΡΑ, όπου και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το χειρουργείο εξελιγμένης τεχνικής από τη Μαστολόγο Δρ. Ιωάννα Γαλανού.

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί για σήμανση μία μικροσκοπική ετικέτα ραδιοσυχνότητας το λεγόμενο tag, το οποίο είναι παθητικό εντός του μαστού και αρχίζει να εκπέμπει όταν έρθει σε επαφή με τους αναγνώστες που χειρίζεται ο χειρουργός μαστού στο χειρουργείο (probe & reader). Η εμφύτευση της ετικέτας μπορεί να πραγματοποιηθεί αρκετές μέρες (έως και μήνες) πριν το χειρουργείο διευκολύνοντας έτσι τόσο την ασθενή όσο και το χειρουργό.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνικής;

Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως ενδεικτικά τα εξής:



• Τοποθέτηση του tag προ της χειρουργικής επέμβασης. Η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι την ίδια ημέρα ακόμη και αν η χειρουργική επέμβαση έχει προγραμματισθεί για ημέρες ή εβδομάδες αργότερα.

• Στη διάρκεια του χειρουργείου αναζητούμε το ογκίδιο ή τις αποτιτανώσεις που πρέπει να αφαιρέσουμε που δεν ψηλαφώνται. Αυτό είναι εφικτό με τη συσκευή ανάγνωσης(probe & reader) που μας δείχνει στην οθόνη την ακριβή απόσταση σε χιλιοστά της αλλοίωσης που φέρει το tag από τη συσκευή αναγνώρισης, βοηθώντας έτσι στον ακριβή εντοπισμό. (Κάθε tag έχει ένα μοναδικό ID, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών ετικετών στον ίδιο μαστό εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία αλλοιώσεις).

• Πρόληψη της μετακίνησης και της αλλαγής θέσης στο μαστό.

• Χρησιμοποίηση της ετικέτας σήμανσης tag στον καρκίνο του μαστού στην περίπτωση που η χημειοθεραπεία γίνει πριν το χειρουργείο. Σε αυτή την περίπτωση η σήμανση του ογκιδίου είναι απαραίτητη γιατί σε πολλές περιπτώσεις εξαφανίζεται ο καρκίνος απεικονιστικά λόγω της χημειοθεραπείας, και πρέπει να τον έχουμε σημάνει (σημαδέψει) από πριν για να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη περιοχή με την καρκινική αλλοίωση, στη διάρκεια του χειρουργείου.

• Εξαιρετική ορατότητα του tag στο υπερηχογράφημα, στη μαστογραφία και στη μαγνητική τομογραφία, χωρίς καθυστέρηση και συνεχής ανατροφοδότησης σήματος στη διάρκεια της διαδικασίας.

• Επιπλέον αξιοπιστία ότι η μαρκαρισμένη βλάβη είναι αυτή που προορίζεται για αφαίρεση, λόγω του μοναδικού κωδικού ID.

• Μείωση άγχους στην ασθενή λόγω όψης και αίσθησης και ελάττωση της πιθανότητας μολύνσεων.

• Μείωση πολυπλοκότητας προγραμματισμών, καθυστερήσεων ή ακυρώσεων λόγω πολλαπλών διαδικασιών την ημέρα του χειρουργείου.

• Εύκολη τοποθέτηση του tag όπως κάθε άλλο marker μαστού. Το Lοcalizer με τοποθέτηση του tag μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μίας απλής ακτινολογικής επίσκεψης.

• Συνεχής λήψη πληροφοριών και προσέγγιση επιθυμητών ορίων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

• Δεν απαιτείται επιπλέον παροχή ρεύματος.

• Το μηχάνημα είναι φορητό και μικρό σε μέγεθος και στέκεται εύκολα χωρίς να εμποδίζει το χειρουργικό πεδίο.

• Η χειρουργική επέμβαση διευκολύνεται με τις συνεχείς οπτικές και ακουστικές ενδείξεις που παρέχει.

