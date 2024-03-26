«Φροντίζω εσένα, φροντίζω εμένα»: Hμέρα για περιθάλποντες ατόμων με άνοια 

Μια ημέρα αφιερωμένη στους περιθάλποντες ατόμων με άνοια με εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια από την επιστημονική της ομάδα έχει προετοιμάσει για το ερχόμενο Σάββατο (30 Μαρτίου) η Alzheimer Ελλάς. Η εκδήλωση «Φροντίζω εσένα, φροντίζω εμένα» (με ελεύθερη είσοδο) θα πραγματοιηθεί από τις 10:00 έως τις 13:30 στην αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η 17η Μαρτίου έχει οριστεί στην χώρα ως η ημέρα του περιθάλποντα ατόμων με άνοια, ως φόρος τιμής και αναγνώρισης του δύσκολου ρόλου και έργου που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες συνάνθρωποί μας. Η άνοια και οι συναφείς διαταραχές έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της καθημερινής δραστηριότητας του ασθενούς, οδηγώντας μακροπρόθεσμα στην ανάγκη φροντίδας από τρίτους. Η περίθαλψη των ατόμων με άνοια αποτελεί βασικό παράγοντα στην πορεία της νόσου και στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Παράλληλα, ο περιθάλποντας καλείται να διαπραγματευτεί ένα σημαντικό σωματικό και ψυχικό φορτίο και η επιβάρυνσή του τον καθιστά τον «κρυφό» ασθενή της νόσου. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η στήριξη των περιθαλπόντων είναι απαραίτητες για ν’ αντιμετωπιστούν τα δύσκολα συναισθήματα και οι προκλήσεις που φέρνει η νόσος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.