Υπουργείο Υγείας: Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου προχώρησε το υπουργείο Υγείας, με σκοπό την προτυποποιημένη εφαρμογή δράσεων για τη διαχείριση και μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού, βάσει εκτίμησης κινδύνου.

Πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου είναι η υποστήριξη, προετοιμασία και απόκριση των αρμοδίων φορέων, με τη συστηματική και έκτακτη εφαρμογή δράσεων πρόληψης και ελέγχου των εποχικών εξάρσεων του ιού στην Ελλάδα. Το Σχέδιο Δράσης εκπονήθηκε από διατομεακή Ομάδα Εργασίας ειδικών επιστημόνων, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Τροπικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) έχουν καταγραφεί κατά τα έτη 2010-2023 στη χώρα μας, σε διάφορες περιοχές, σε όλες τις Περιφέρειες. Η συνεχής παρακολούθηση αυτών των κρουσμάτων επιβεβαιώνει την παρουσία του ιού στη χώρα μας, όπως συμβαίνει και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών κατά το τρέχον και κατά τα επόμενα έτη, ιδιαίτερα στη διάρκεια της περιόδου που τα κουνούπια είναι δραστήρια.

Για την αντιμετώπιση και τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές δημόσιας υγείας έχουν αναλάβει μια σειρά επιχειρησιακών δράσεων πρόληψης και αντίδρασης. Με στόχο την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια, το Υπουργείο Υγείας εκδίδει ετησίως σχετική Εγκύκλιο για τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών.

Δεδομένης της αλλαγής του κλίματος στη χώρα μας και της πιθανότητας έντονων καιρικών φαινομένων στο μέλλον, όπως έντονες πλημμύρες, και των ήπιων θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ολοκληρωμένη διαχείριση των κουνουπιών-διανομέων του ιού σε όλη την επικράτεια γίνεται ακόμη πιο επείγουσα. Η διαχείρισή τους πρέπει να βασίζεται σε συστηματική και λεπτομερή εντομολογική επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και αποτύπωσης των πληθυσμών των κουνουπιών και του ελέγχου της παρουσίας του ιού σε αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας περιγράφει λεπτομερώς τις αναγκαίες δράσεις ανάλογα με το Επίπεδο Κινδύνου του ιού σε κάθε περιοχή. Αυτό επιτρέπει στους αρμόδιους φορείς να ενεργούν αποτελεσματικά για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προστασία του κοινού.

Το Σχέδιο Δράσης παραμένει υπό την επίβλεψη της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Τροπικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας, που θα διερευνά -σε τακτά χρονικά διαστήματα- την ανάγκη τυχόν αναθεώρησής του, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και επιστημονικής έρευνας και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

