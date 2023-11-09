Αύξηση καταγράφουν οι διασωληνώσεις ασθενών με covid-19 την εβδομάδα 30-50 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARS-CoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV).

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των εισαγωγών (n=781) παρουσίασε μείωση 22% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=24) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=21) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 41.

Καταγράφηκαν 57 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 87 έτη (εύρος 63-96 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=59) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.

Την τελευταία εβδομάδα η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5 (49%), ακολουθούμενη από την EG.5 (23%) και την ΧΒΒ.1.16 (16%). Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 116 θετικά δείγματα της υπο-παραλλαγής BA.2.86, με ημερομηνίες λήψης δείγματος από 05 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV-2 σε 1 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης:Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10%* (sentinel). Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά από αρχές Οκτωβρίου νοσηλεύτηκαν 3 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 2 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

