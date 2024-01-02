Νεαρή γυναίκα στη Λαμία, νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με γρίπη και κορωνοϊό

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝ Λαμίας νοσηλεύεται ακόμη ένας συμπολίτης μας με κορωνοϊό…

Το «κοκτέιλ» γρίπης και κορωνοϊού, έχουν γεμίσει τα Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, με πολλούς συνανθρώπους μας να καταλήγουν ακόμη και σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας ή ΜΕΘ.

Η περιοχή της Φθιώτιδας δεν αποτελεί εξαίρεση και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, δεν υπήρξε ολόκληρη ημέρα χωρίς να υπάρχει ασθενής με covid-19 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας!

Όμως το τελευταίο 24ωρο, έχουμε και την πρώτη ασθενή στη ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας με γρίπη. Πρόκειται για μια νέα Λαμιώτισσα η οποία είχε την τεράστια ατυχία να νοσήσει συγχρόνως από γρίπη και κορωνοϊό!

Συνολικά στη γεμάτη από ασθενείς ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται δύο άτομα που νοσούν με κορωνοϊό. Ο δεύτερος ασθενής είναι επίσης από τη Λαμία ηλικίας 66 ετών. Επίσης άλλα 18 άτομα νοσηλεύονται στην Κλινική Covid.

Σε έξαρση η γρίπη

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, τις τελευταίες δύο εορταστικές εβδομάδες, οι επισκέψεις σε ιδιωτικά και δημόσια ιατρεία (Νοσοκομείο, Κέντρα Υγείας και ΤοΜΥ) έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αυτό που έχει παρατηρηθεί όμως, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιωθεί με επίσημα στοιχεία, είναι ότι τα κρούσματα γρίπης (ή άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού) είναι πολλά περισσότερα από αυτά του κορωνοϊού!

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι από την Κυριακή 17 έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023, τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την περιοχή της Φθιώτιδας, καταγράφουν 357 κρούσματα κορωνοϊού (σε 1692 τεστ που αντιστοιχούν σε θετικότητα άνω του 21%), κάτι που σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ιώσεις - μαζί με τα παιδιατρικά περιστατικά - αγγίζουν 4ψηφιο αριθμό!

Σύμφωνα μάλιστα με τους επιστήμονες, η γρίπη που παρουσιάζεται στη συντριπτική πλειοψηφία ως τύπου Α (ο υπότυπος αναγνωρίζεται με περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο και έχουμε μόνο την έκθεση του ΕΟΔΥ που δίνει 95% τον υπότυπο Η1Ν1) διαρκεί τουλάχιστον 4 ημέρες συνήθως με υψηλό πυρετό, σε αντίθεση με την covid-19 που σε άτομα που την έχουν ξαναπεράσει δεν τους κάνει πυρετό για περισσότερο από δύο 24ωρα.

