Μια ώρα μπροστά τα ρολόγια: Ποιες οι επιπτώσεις στην υγεία μας

Η εφαρμογή της θερινής ώρας ξεκινά με τα ρολόγια να ρυθμίζονται μία ώρα μπροστά στις 3 τα ξημερώματα ώστε να δείχνουν 4.

Όμως, πυκνώνουν οι απόψεις των επιστημόνων που εκφράζουν προβληματισμό για τις επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή και ψυχική υγεία της αλλαγής της ώρας.

Επανέρχεται η συζήτηση που είχε ξεκινήσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργηση του μέτρου που καθιερώθηκε το 1973 λόγω της διεθνούς πετρελαϊκής κρίσης.

Θα χάσουμε μία ώρα ύπνου.

Μικρή θυσία λέμε πάντα γιατί η μέρα μεγαλώνει.

Κάποιοι, δεν επηρεάζονται καθόλου, για άλλους όμως, όπως λένε και οι επιστήμονες, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές.

«Η αλλαγή της ώρας με τις τελευταίες μελέτες έχει απασχολήσει από καιρό τους κλινικούς γιατρούς και το βλέπουμε σε δύο βασικές παραμέτρους πρώτον στα καρδιαγγειακά συμβάντα δηλαδή σε αύξηση των ποσοστών των καρδιακών συμβάντων δηλαδή εγκεφαλικών επεισοδίων ακόμα και εμφραγμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες και από την άλλη πλευρά στην ψυχική υγεία των ατόμων και στην αλλαγή του βιορυθμό που επιδρά στην αρτηριακή πίεση και συναισθηματικές διαταραχές», αναφέρει ο Σπύρος Μπάρμπας, Ειδικός Παθολόγος και Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής.

Έρευνα που κατέγραψε τις εισαγωγές σε νοσοκομεία του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ διαπίστωσε 24% αύξηση των καρδιακών προσβολών κατά την πρώτη ημέρα μετά τη μετάβαση στη θερινή ώρα.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με ειδικούς, τα σκοτεινά πρωινά και τα φωτεινά απογεύματα αποσυντονίζουν το βιολογικό μας ρολόι και συνεπακόλουθα τα προβλήματα ύπνου αυξάνονται.

«Τις πρωινές ώρες με το σκοτάδι για τους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να οδηγήσουν θα έχουν θέματα με υπνηλία και αυτή υπνηλία στοιχίζει. Ενδέχεται τις πρώτες ημέρες λόγω της αυξημένης έκθεση στο φως απογευματινές ώρες να δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε ή ο ύπνος μας να είναι κατακερματισμένος. Άρα λοιπόν αυτή η αλλαγή της ώρας χαλάει και τη ζωή μας και την ψυχική και τη σωματική μας υγεία και καλό θα είναι να προσέχουμε πολύ», Χαράλαμπος Μερμίγκης, Ειδικός Ιατρός Υπνου και Πνευμονολόγος.

Η αλλαγή στη θερινή ώρα όμως ακουμπά σύμφωνα με μελέτες και την ψυχολογία μας.

«Πολλές φορές μπορεί να κερδίζουμε ώρες ύπνο ή να κερδίζουμε ενεργειακά ή να κερδίζουμε περισσότερο φως για τη δουλειά μας αλλά το τίμημα είναι περισσότερο συναισθηματικός σκοτάδι ειδικά όταν υπάρχει κάποια συναισθηματική προδιάθεση Με εποχική διακύμανση», αναφέρει ο Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Πρ. ΔΣ ΚΕΘΕΑ, Χρήστος Λιάπης.

Αυτό που προτείνουν ως λύση οι επιστήμονες, είναι να προετοιμαζόμαστε νωρίτερα και σταδιακά για αυτή την αλλαγή, και μια εβδομάδα πριν την μετάβαση να κοιμόμαστε λίγο νωρίτερα...

Πηγή: skai.gr

