Ξεκίνησε από τις 12 Μαρτίου, ο μαζικός εμβολιασμός κατά της ιλαράς - ερυθράς - παρωτίτιδας σε παιδιά ηλικίας 1-14 χρόνων, που διαμένουν σε οικισμούς Ρομά εντός των διοικητικών ορίων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας).

Η έναρξη των εμβολιασμών στις συγκεκριμένες περιοχές βασίστηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα για την εμβολιαστική κάλυψη κατά της ιλαράς και γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΔΥ για την πρόληψη εμφάνισης αλλά και μη διασποράς κρουσμάτων ιλαράς.

Των εμβολιασμών προηγείται ενημέρωση που αφορά τόσο τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσο και τα οφέλη του εμβολιασμού, τα οποία φαίνεται να κατανοούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, αναφέρει ο υπεύθυνος του κλιμακίου του ΕΟΔΥ, που βρέθηκε στην Κάτω Αχαΐα, Ηλίας Λιάντης.

«Είναι ενδεικτικό ότι στον καταυλισμό στα Σαγέικα πραγματοποιήσαμε περί τους 100 εμβολιασμούς μέσα σε μία ημέρα» προσθέτει χαρακτηριστικά. Παράλληλα με τη δράση στην Κάτω Αχαΐα, τα στελέχη του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν ενημέρωση-εκπαίδευση των διαμεσολαβητών που θα λάβουν μέρος στην παρέμβαση στο νομό Ηλείας, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Οι εμβολιασμοί εντός της 6ης ΥΠΕ αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στον ΕΟΔΥ, ήδη από το Φεβρουάριο 2024, με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη και πρωτοβουλία του προέδρου ΕΟΔΥ, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την ιλαρά, υπό το συντονισμό της καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και αν. μέλους ΔΣ ΕΟΔΥ, Βάνας Παπαευαγγέλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

