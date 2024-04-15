Γονιμότητα: Επηρεάζεται σοβαρά από την κλιματική αλλαγή

Η κλιματική κρίση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές σύγχρονες απειλές της ανθρωπότητας.

Σε ορισμένες περιοχές, ακραία καιρικά φαινόμενα και έντονες βροχοπτώσεις εμφανίζονται όλο και συχνότερα, ενώ άλλες περιοχές δοκιμάζονται από καύσωνες και ξηρασίες μεγάλης έντασης.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι συνέπειές της επηρεάζουν πολλές διαφορετικές πτυχές της ζωής μας. Η κλιματική κρίση έχει δραματικές επιδράσεις στην υγεία. Η παχυσαρκία, η σημαντική μείωση της γυναικείας και της ανδρικής γονιμότητας και οι επιγενετικές αλλαγές είναι από τις πιο δραματικές εκφάνσεις της κλιματικής κρίσης στην υγεία.

Οι επιδράσεις αυτές παρουσιάστηκαν στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η καθηγήτρια Μαιευτικής- Γυναικολογίας ΕΚΠΑ Σοφία Καλανταρίδου παρουσίασε τα αποτελέσματα μελετών για την μείωση της γυναικείας γονιμότητας, εξαιτίας τής περιβαλλοντική ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και τη μείωση της ηλικίας εμμηνόπαυσης σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες.

Ο καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αντώνης Μακρυγιαννάκης ανέφερε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας, οι περιβαλλοντικοί ρύποι και οι πτητικές ουσίες που βρίσκονται στο περιβάλλον (πχ παρασιτοκτόνα) μειώνουν δραματικά όλες τις παραμέτρους του σπέρματος και της ανδρικής γονιμότητας και της σπερματογένεσης.

Ο διευθυντής Εργαστηρίου Γενετικής και Ιατρικής Ακριβείας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Κωνσταντίνος Στρατάκης ανέπτυξε τις επιγενετικές αλλαγές που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους που απορρέουν για τις μελλοντικές γενιές.

Η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών αλλαγών μπορεί να αντιμετωπιστεί με καινοτόμες μεθόδους για την κατασκευή των κτιρίων παίρνοντας μαθήματα από τη φύση για την κατασκευή και τη δημιουργία νέων υλικών. Η αρχιτέκτων Εμμανουέλα Μυρτάκη ανέπτυξε τρόπους μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της αρχιτεκτονικής.

Ο κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή, καθώς συμβάλλει κατά 37% στην αύξηση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα, την υπερκατανάλωση ενέργειας, και την κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Καινοτόμος μέθοδος για την αειφόρο ανάπτυξη των κατασκευών αποτελεί η βιομιμητική προσέγγιση, η μίμηση δηλαδή των σχηματισμών και μηχανισμών της φύσης για την παραγωγή παρόμοιων προϊόντων με φιλικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων έχει ως αποτέλεσμα την αναζήτηση λύσεων εμπνευσμένων από την φύση που ενσωματώνουν τις αρχές της, ανέφερε η κ. Μυρτάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

