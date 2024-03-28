Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Οι επιπλοκές του αφορούν βλάβες στα αγγεία αλλά και στα νεύρα του οργανισμού, οι οποίες οδηγούν σε δυσλειτουργία πολλά όργανα, όπως την καρδιά, το δέρμα και τα μάτια. Προσφάτως όμως διαπιστώθηκε πως επηρεάζει και τα όργανα της ακοής. Ειδικότερα, τα υψηλά ή τα χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να βλάψουν τα νεύρα που επηρεάζουν την ακοή.

«Με την πάροδο του χρόνου, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να βλάψουν μικρά αιμοφόρα αγγεία και νεύρα στο εσωτερικό αυτί. Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα (υπογλυκαιμία) επίσης μπορεί να βλάψει τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά σήματα που μεταδίδονται από το εσωτερικό αυτί στον εγκέφαλο. Και οι δύο τύποι νευρικής βλάβης μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ακοής, η οποία είναι δύο φορές πιο συχνή σε άτομα με διαβήτη από ότι σε άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν πάσχουν», επισημαίνει η κ. Αικατερίνη Ν. Τρικκαλινού MD, Msc, στο Διαβητικό Πόδι, Phd (c), Παθολόγος -Διαβητολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού στο Metropolitan General και συνεχίζει:

«Ακόμη και τα άτομα με προδιαβήτη (επίπεδα σακχάρου στο αίμα υψηλότερα από το φυσιολογικό αλλά όχι αρκετά υψηλά για να έχουν διαβήτη τύπου 2) έχουν 30% υψηλότερο ποσοστό απώλειας ακοής από τα άτομα με φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Η μείωση της ακοής συμβαίνει για πολλούς λόγους:

• Ηλικία

• Γενετικοί παράγοντες

• Εργασία ή/και διαβίωση σε περιβάλλον με δυνατούς θορύβους

• Φαρμακευτική αγωγή

Η μακροχρόνια, τακτική χρήση παυσίπονων βλάπτει την ακοή. Ως τακτική χρήση περιγράφεται ως 2 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Γενικά αυτή είναι μία συνήθης δοσολογία για τα άτομα με χρόνιο πόνο. Η λήψη πολλής ασπιρίνης μπορεί επίσης να προκαλέσει προσωρινή απώλεια ακοής, η οποία μπορεί να γίνει μόνιμη με την πάροδο του χρόνου», αναφέρει.

«Τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που περιέχουν ιβουπροφαίνη, ακεταμινοφαίνη και ναπροξένη επίσης μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και ιδιαιτέρως η ακεταμινοφαίνη.

Επίσης, από τα προστατευόμενα παυσίπονα, βλάβη προκαλούν η οξυκοδώνη, η μεθαδόνη και το φεντανυλ, αντιβιοτικά όπως οι αμινογλυκοσίδες, ογκολογικά φάρμακα, η κινίνη, διουρητικά αγκύλης, όπως η φουροσεμίδη αλλά και φάρμακα για τις εμβοές και το άγχος», εξηγεί η ειδικός.

Σακχαρώδης διαβήτης

Η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα είναι ένα κρίσιμο μέρος της φροντίδας του διαβήτη καθόσον επηρεάζει την υγεία των αγγείων αλλά και των νεύρων. Υπάρχουν όμως τρόποι, με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη της απώλειας ακοής εάν έχετε διαβήτη.

Σημάδια απώλειας ακοής

Η απώλεια ακοής μπορεί να συμβεί αργά, επομένως μπορεί να είναι δύσκολο να την παρατηρήσετε. Συχνά, οι φίλοι και τα μέλη της οικογένειας θα επισημάνουν την απώλεια ακοής σας πριν το παρατηρήσετε εσείς.

Τα σημάδια της απώλειας ακοής περιλαμβάνουν:

• Αδυναμία ακοής της ομιλίας των άλλων

• Αδυναμία παρακολούθησης συνομιλίας περισσοτέρων του ενός ατόμων

• Η αίσθηση ότι οι άλλοι μουρμουρίζουν και δεν μιλούν δυνατά

• Προβλήματα ακοής σε θορυβώδη μέρη, όπως πολυσύχναστα εστιατόρια

• Δυσκολία ακοής των φωνών μικρών παιδιών και άλλων με ήρεμες φωνές

• Ανάγκη αύξησης της έντασης της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου τόσο που να θεωρείται πολύ δυνατά για άλλους που βρίσκονται κοντά.

• Προβλήματα με το εσωτερικό αυτί μπορεί επίσης να επηρεάσουν και την ισορροπία.

«Είναι γνωστό πως στους ασθενείς με διαβήτη επηρεάζεται άλλοτε σε άλλο βαθμό η ισορροπία. Για το λόγο αυτό, όταν ασκούνται οι συγκεκριμένοι ασθενείς, πρέπει να ακολουθούν προγράμματα άσκησης και αθλήματα χωρίς απότομες αλλαγές κατευθύνσεων και επιπέδων) αλλά που ωστόσο ασκούν την ισορροπία και ενδυναμώνουν τους μύες», τονίζει η κ. Τρικκαλινού.

Πώς να προστατέψετε την ακοή σας

Δεν μπορείτε να αναστρέψετε την απώλεια ακοής, αλλά μπορείτε να προστατέψετε την περεταίρω βλάβη. Ακολουθούν μερικές συμβουλές προστασίας της ακοής:

• Διατηρήστε το σάκχαρό σας όσο το δυνατόν πιο κοντά στα επίπεδα-στόχους σας

• Ελέγχετε την ακοή σας κάθε χρόνο

• Αποφύγετε άλλες αιτίες απώλειας ακοής, συμπεριλαμβανομένων των δυνατών θορύβων

• Ρωτήστε το γιατρό σας εάν κάποια φάρμακα που παίρνετε μπορεί να βλάψουν την ακοή σας και ποιες άλλες επιλογές είναι διαθέσιμες

«Η απώλεια ακοής μπορεί να είναι απογοητευτική τόσο για εσάς όσο και για την οικογένειά σας, επηρεάζοντας την κοινωνική σας ζωή. Είναι ζωτικής σημασίας κατά τη διάγνωση του διαβήτη και κατά τη διάρκεια κάθε ετήσιου ελέγχου, να ελέγχετε την ακοή σας από ωτορινολαρυγγολόγο.

Η διατήρηση του σακχάρου στο αίμα σας εντός των ορίων-στόχων είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ακοής σας. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική σας ευεξία, να αισθάνεστε καλύτερα και να έχετε περισσότερη ενέργεια», καταλήγει η κ. Τρικκαλινού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.