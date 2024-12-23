Την περίοδο των εορτών μία από τις προσφιλείς μας συνήθειες είναι τα γεύματα με την οικογένειά μας και τους φίλους μας.

Οι συμβουλές που ακολουθούν αφορούν στην πρόληψη των τροφιμογενών νοσημάτων, των νοσημάτων, δηλαδή, που προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου.

Τι προτείνει ο ΕΟΔΥ

Διατηρήστε τα τρόφιμα χωριστά

Διατηρήστε το κρέας, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και τα αυγά ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τρόφιμα στο ψυγείο, σε δοχεία ή σε σφραγισμένες πλαστικές σακούλες.

Αποθηκεύστε τα αυγά στην αρχική τους συσκευασία στο ψυγείο (όχι στην πόρτα του ψυγείου).

Μαγειρέψτε το κρέας και τη γέμιση επαρκώς

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 160 βαθμούς τουλάχιστον. Τοποθετήστε το κρέας που έχει ήδη αποψυχθεί στο κατάλληλο σκεύος.

Το μαγείρεμα της γέμισης για τη γαλοπούλα σε σκεύος διασφαλίζει ότι η γέμιση θα μαγειρευτεί επαρκώς. Εάν μαγειρεύετε τη γέμιση μέσα στη γαλοπούλα, τοποθετήστε τη λίγο πριν το ψήσιμο.

Συστήνεται η χρήση θερμομέτρου μαγειρικής για να διασφαλιστεί ότι η εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος και η θερμοκρασία στο κέντρο της γέμισης θα φτάσει στους 74 βαθμούς.

Αφού απομακρύνετε τη γαλοπούλα από το φούρνο, αφήστε τη γέμιση για περίπου 20 λεπτά μέσα στο πουλερικό.

Διατηρήστε τα τρόφιμα σε ασφαλείς θερμοκρασίες.

Μετά την παρασκευή του φαγητού, διατηρήστε το σε ασφαλείς θερμοκρασίες είτε πρόκειται για ζεστό είτε για κρύο φαγητό.

Τοποθετήστε τα περισσεύματα των τροφίμων στο ψυγείο το συντομότερο δυνατό και εντός 2 ωρών από τη στιγμή που παρασκευάστηκε το φαγητό. Εναλλακτικά τοποθετήστε τα περισσεύματα στο ψυγείο εντός 1 ώρας, εάν τα τρόφιμα εκτίθενται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 32°C, όπως κατά τη μεταφορά τους με αυτοκίνητο.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση του ψυγείου σας πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να είναι μικρότερη ή ίση με 4 βαθμούς Κελσίου και στην κατάψυξη μικρότερη ή ίση με -18 βαθμούς Κελσίου.

Αποψύξτε το κρέας τοποθετώντας το:

Σε ένα δοχείο στο ψυγείο

Σε μια πλαστική τσάντα σε νεροχύτη με κρύο νερό (αλλάξτε το νερό κάθε 30 λεπτά), ή

στο φούρνο μικροκυμάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή

Μην αφήνετε το κρέας να αποψυχθεί στον πάγκο εκτός ψυγείου. Όταν το κρέας διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερο από 2 ώρες, ευνοείται ο πολλαπλασιασμός βακτηρίων. Επικίνδυνες θερμοκρασίες για τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων θεωρούνται αυτές που είναι μεταξύ 4 και 60 βαθμών Κελσίου.

Χρησιμοποιήστε παστεριωμένα αυγά ειδικά αν πρόκειται να παρασκευάσετε φαγητά που περιέχουν ωμά αυγά.

Βακτήρια όπως η Salmonella spp. επιβιώνουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των αυγών με κανονική όψη. Πολλά αγαπημένα εορταστικά φαγητά ή γλυκά περιέχουν ωμά αυγά (π.χ. τα φαγητά με αυγολέμονο, το τιραμισού, διάφορες σάλτσες τύπου Caesar).

Μην καταναλώνετε ωμή ζύμη.

Η ζύμη που παρασκευάζεται με αλεύρι ή/και αυγά μπορεί να περιέχει βακτήρια, όπως η Salmonella spp. Μη δοκιμάζετε και μην αφήνετε τα παιδιά σας να δοκιμάσουν ωμή ζύμη που προορίζεται για ψήσιμο ή μαγείρεμα (π.χ. ζύμη για κουλουράκια, μπισκότα).

Μην ξεχνάτε να πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό:

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προετοιμασία του φαγητού

Πριν καταναλώσετε τρόφιμα

Μετά τον χειρισμό ζωοτροφής για κατοικίδια ζώα ή την επαφή με κατοικίδια ζώα

Μετά τη χρήση της τουαλέτας

Μετά την αλλαγή της πάνας ή τον καθαρισμό ενός παιδιού που έχει χρησιμοποιήσει την τουαλέτα

Μετά την επαφή με απορρίμματα

Πριν και μετά τη φροντίδα ασθενούς

Πριν και μετά τη φροντίδα τραύματος

Μετά το φύσημα της μύτης, το βήξιμο ή το φτέρνισμα

