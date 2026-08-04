Δικαστικές περιπέτειες αντιμετωπίζει ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής fintech Revolut, Νικ Στορόνσκι. Ο Στορόνσκι δέχθηκε αγωγή από έναν μεσίτη πολυτελών θαλαμηγών, ο οποίος ισχυρίζεται ότι απέφυγε να πληρώσει προμήθεια για ένα σούπερ γιοτ αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Cecil Wright & Partners υπέβαλε τη αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας Financial Times.

Αρχικά, ένας σύμβουλος του οικογενειακού γραφείου του Στορόνσκι είχε προσεγγίσει τον μεσίτη τον Οκτώβριο του 2024 για να βοηθήσει στη ναυπήγηση ενός γιοτ, ενώ πέρυσι ρωτήθηκε αν υπήρχε κάποιο σκάφος που θα μπορούσαν να αγοράσουν στο ενδιάμεσο διάστημα.

Ένα σκάφος 102 μέτρων εξοπλισμένο με πισίνα υπερχείλισης, beach club και γυμναστήριο με θάλαμο κρυοθεραπείας που κατασκευάστηκε από τη γερμανική ναυπηγική εταιρεία Lürssen προτάθηκε από τη Cecil Wright.

Πάτρικ Ντοβίτζι

Ο ιδρυτής της μεσιτικής εταιρείας, Κρις Σέσιλ Ράιτ, ενημερώθηκε στη συνέχεια, τον Ιανουάριο, ότι ο Στορόνσκι είχε αγοράσει το σκάφος απευθείας από τον πωλητή, τον Καναδό επιχειρηματία Πάτρικ Ντοβίτζι, πρώην επαγγελματία παίκτη του χόκεϊ επί πάγου και ιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων GFL Environmental.

Η Cecil Wright ισχυρίζεται ότι δικαιούται προμήθεια 5% από την πώληση.

Η υπόθεση περιπλέκεται από το ιστορικό ιδιοκτησίας του πολυτελούς σκάφους. Το γιοτ είχε αρχικά παραγγελθεί από τον Ντόβιτζι, στη συνέχεια πωλήθηκε σε ανώνυμο Βραζιλιάνο ιδιοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση τραπεζικής απάτης, και κατόπιν επέστρεψε στον Ντοβίτζι πριν καταλήξει στον ιδρυτή της Revolut.

Εκπρόσωπος του οικογενειακού γραφείου του Στορόνσκι δήλωσε: «Γνωρίζουμε για την αγωγή. Είναι ανυπόστατη και θα αμυνθούμε δικαστικά. Καθώς πρόκειται πλέον για νομικό ζήτημα, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Η Cecil Wright αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα.

Η Cecil Wright (Cecil Wright & Partners) είναι βρετανικός οίκος μεσιτείας πολυτελών σκαφών (superyacht broker) με έδρα το Λονδίνο και γραφεία σε Μονακό και Τζέρσεϊ. Εξειδικεύεται στην πώληση, ναύλωση (charter), ναυπήγηση και διαχείριση υπερπολυτελών θαλαμηγών (superyachts & megayachts) άνω των 40-50 μέτρων.

Μια από τις πολυτελείς θαλαμηγούς που διαφημίζει η Cecil Right

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.