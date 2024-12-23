Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος (ή και όχι) οι ημέρες των γιορτών θα σημάνουν την έναρξη της «Κοσμοθεωρίας «Γιορτές είναι ας φάμε» ή ακόμα πιο σύνθετα: «Τις γιορτές περίμενες για να κάνεις δίαιτα, όλο τον υπόλοιπο χρόνο τι κάνεις;»

Αν σας διακατέχουν τέτοιες αρνητικές σκέψεις όπως “Αφού το ξέρω, οι γιορτές δεν είναι το δυνατό μου σημείο.. πάλι θα πάρω κιλά όπως πάντα” ή “Έλα μωρέ Χριστούγεννα είναι τώρα μπορώ να φάω όσο θέλω”, τότε χρειάζεται να αλλάξετε…μυαλό! Οι σκέψεις αυτές δε σας βοηθάνε καθόλου, ίσα ίσα σας απογοητεύουν και σας κάνουν πιο επιρρεπή σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο “ατόπημα”.

Πιστέψετε πως μπορείτε να αλλάξετε αυτό το καθιερωμένο μοτίβο: βρείτε ποια μικρά βήματα θα κάνουν τη διαφορά φέτος, επιλέξτε να δώσετε την προσοχή σας σε αυτά, εξοπλιστείτε με αποφασιστικότητα και δυναμικότητα και μην αφήσετε τη μάχη να χαθεί χωρίς να πολεμήσετε καν.

Οι μέρες των γιορτών ακολουθούν τη λογική της καθημερινότητας από πλευράς οργάνωσης των γευμάτων δηλαδή χρειάζεστε το πρωινό σας γεύμα, ένα ολοκληρωμένο μεσημεριανό και βραδινό και φυσικά τα σνακ σας ενδιάμεσα. Όπως και τις υπόλοιπες μέρες είναι πολύ σημαντικό να έχετε σε τακτική βάση φρούτα, λαχανικά και επαρκή πρόσληψη νερού.

Σχέδιο δράσης για τα γλυκά

Το περιβάλλον αυτές τις ημέρες είναι γεμάτο πειρασμούς και γλυκά. Είναι σημαντικό, όσο γίνεται, να έχετε ένα βοηθητικό περιβάλλον: Καθυστερήστε την προετοιμασία ή την προμήθεια γλυκών, κρατήστε όσα γλυκά χρειάζεστε και όχι παραπάνω, και ιδανικά μην αφήνετε τα γλυκά σε ορατά σημεία (αντίθετα ένα αδιαφανές κουτάκι θα σας βάλει σε λιγότερους μπελάδες).

Πείτε ναι στους πειρασμούς βρίσκοντας το μέτρο που σας ταιριάζει! Για παράδειγμα επιλέξτε την ώρα της ημέρας που σας είναι πιο σημαντικό να απολαύσετε το γλυκό σας και αποφασίστε πως για εσάς εκείνη η στιγμή είναι σημαντική π.χ. «θα φάω γλυκό το απόγευμα με τον καφέ μου ή αύριο το πρωί στο πρωινό μου» και απολαύστε το τότε, ήρεμα και οριοθετημένα. Έτσι δε θα ενδώσετε στα τυχαία γλυκάκια που εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και ταυτόχρονα δε θα τρέφετε την αίσθηση της στέρησης μέσα σας.

Στο γιορτινό τραπέζι

• Όπως και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, είναι σημαντικό να απολαμβάνετε το γεύμα σας τρώγοντας ήρεμα και συνειδητά: κρατήστε τον εαυτό σας μακριά από αποσπάσεις ή έντονες συζητήσεις την ώρα του φαγητού για να μπορείτε να είστε συγκεντρωμένοι και να το απολαύσετε. Έχετε το μυαλό σας παρόν στη διαδικασία, αφήστε τα μαχαιροπίρουνα ενδιάμεσα κάτω και πάρτε το χρόνο σας.

• Αποφασίστε εξ αρχής τι θα φάτε: φτιάξτε το πιάτο σας με όλα όσα χρειάζεστε και κρατήστε ένα σημείο για τη σαλάτα. Έτσι θα έχετε καλύτερη συνείδηση για την ποσότητα και θα ξέρετε πόσο έχετε φάει όταν τελειώσει. Μείνετε στο ένα πιάτο και φροντίστε να σερβίρετε κρέας πρώτα, για να είστε σίγουροι πως είστε χορτασμένοι. Προσθέστε σαλάτα όσες φορές θέλετε.

• Σηματοδοτήστε τη λήξη του γεύματος: δεδομένου πως ο χρόνος παραμονής στο τραπέζι είναι μεγάλος σε τέτοιου είδους τραπέζια, δώστε στον εγκέφαλό σας να καταλάβει πως το γεύμα έχει τελειώσει, ώστε να μην μπει στη διαδικασία να τσιμπολογήσει λίγο ακόμα όσο θα βρίσκονται τα φαγητά μπροστά του. Διώξτε το πιάτο σας ή κάντε το μη προσβάσιμο, αλλάξτε γεύση (τσίχλα, καραμέλα, φρούτο, καφές, αναψυκτικό χωρίς θερμίδες -οτιδήποτε έντονο επαναφέρει το pH στο στόμα σε ουδέτερο επίπεδο και σας απομακρύνει γευστικά από το φαγητό), ή ακόμα αλλάξτε περιβάλλον και συνεχίστε με κάτι άλλο συνειδητά π.χ. ποτό καφές κλπ.

• Ασκηθείτε: Η άσκηση πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας όλο το χρόνο. Αλλά ακόμα κι’ αν δεν είναι, μπορείτε ασκούμενοι ελαφρά, έστω για αυτή τη περίοδο, να αντισταθμίσετε σε ένα βαθμό την αυξημένη κατανάλωση θερμίδων των γιορτών και να συγκρατήσετε μια ενδεχόμενη αύξηση στο βάρος σας. Στην καλύτερη περίπτωση ίσως να τα καταφέρετε να γίνει συνήθεια.

• Αν δεν έχετε συνηθίσει στην άσκηση, ξεκινήστε με γρήγορο περπάτημα για λίγα λεπτά και προσπαθήστε να το αυξήσετε μέρα με τη μέρα. Αν πάλι νοιώθετε ότι αντέχετε περισσότερο, περπατήστε για 30 λεπτά. Ο χρόνος αυτός δεν αναφέρεται στη τύχη.

• Στις γιορτές τα σχολεία κλείνουν, οπότε θα μπορούσατε να κάνετε κάτι μαζί με τα παιδιά σας. Πέρα από το κάψιμο θερμίδων, βοηθάτε τα παιδιά να εξοικειωθούν με την άσκηση και να την αγαπήσουν. Αν όλα πάνε καλά, θα μπορούσαν να εντάξουν τη φυσική δραστηριότητα στη ζωή τους μόνιμα και άρα να βάλουν τη βάση για ένα υγιές βάρος εφ’ όρου ζωής.

Σκεφτείτε το αλλιώς

Οι μέρες που έρχονται είναι μέρες αγάπης και είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε: αγάπη και αποδοχή χρειάζεται λοιπόν και το σώμα (και το μυαλό πίσω από το σώμα που παίρνει τις αποφάσεις). Η καλή διατροφική συμπεριφορά λοιπόν, ξεκινάει από μέσα σας και σας ευχόμαστε να σας συντροφεύει και αυτές τις ημέρες, ώστε να πετυχαίνετε τον ανάλογο σεβασμό στο σώμα σας και τις ανάγκες του.



« Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να τον κακομάθεις. Πάρε 15 ‘ τουλάχιστον για να απολαύσεις την αγαπημένη σου εορταστική διατροφική συνήθεια. Είτε αυτό είναι ένα ζεστό σοκολατένιο ρόφημα, είτε είναι ένα μεγάλο σοκολατένιο μπισκότο με ginger, είτε η συνήθεια σου να μαγειρέψεις το αγαπημένο σου πιάτο με μακαρόνια και να το μοιραστείς με την οικογένεια σου, διάλεξε την διατροφική σου ευχαρίστηση, προγραμμάτισε το, χωρίς ενοχές».

Πηγή: skai.gr

