Το Μουσείο Μόδας στο Μπαθ έλαβε χρηματοδότηση ύψους 7,2 εκατ. λιρών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Μουσείο Μόδας στο Μπαθ έλαβε επιπλέον χρηματοδότηση 7,2 εκατομμυρίων λιρών για τη μεταφορά του σε νέα έδρα.

Το δημοτικό συμβούλιο Μπαθ και Νορθ Ιστ Σόμερσετ χαρακτήρισε το έργο ως το κορυφαίο Μουσείο Μόδας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επανέναρξη λειτουργίας του μουσείου προγραμματίζεται για το 2030 στο Παλιό Ταχυδρομείο, διατηρητέο μνημείο κατηγορίας II στο κέντρο του Μπαθ.

Mουσείο Μόδας στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 7,2 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών, καθώς σχεδιάζεται η μεταφορά του σε νέα έδρα. Το δημοτικό συμβούλιο του Μπαθ και Νορθ Ιστ Σόμερσετ χαιρέτισε την ενίσχυση της χρηματοδότησης για αυτό που, όπως δήλωσε, θα είναι το κορυφαίο Μουσείο Μόδας του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το BBC. Το Μουσείο Μόδας του Μπαθ πρόκειται να ανοίξει ξανά το 2030 στο Παλιό Ταχυδρομείο, που θεωρείται διατηρητέο ​​μνημείο κατηγορίας II, στο κέντρο της πόλης.

Το Ταμείο Κληρονομιάς της Εθνικής Λοταρίας, το οποίο προσέφερε την επιχορήγηση, το χαρακτήρισε ως «έργο που συμβαίνει μια φορά στη γενιά» για την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου. Το Μουσείο Μόδας παραμένει κλειστό και η συλλογή του φυλάσσεται σε ένα εργοστάσιο γαντιών στο Γουόρμινστερ. Στη συλλογή περιλαμβάνονται 100.000 αντικείμενα που καλύπτουν 400 χρόνια, από το 1600 έως σήμερα, μεταξύ άλλων ομπρέλες, φορέματα υψηλής. φωτογραφίες μόδας και είδη μακιγιάζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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