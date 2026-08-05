Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι αντάλλαξαν παθιασμένα φιλιά σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η 31χρονη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αυστραλή αρχιτέκτονας και περφόρμερ μοιράστηκε μέσω Instagram Stories μια σειρά από ιδιαίτερα προσωπικά στιγμιότυπα με τον 49χρονο ράπερ, δείχνοντας ότι το ζευγάρι παραμένει πολύ ερωτευμένο έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου.

Σε μία από τις πιο προκλητικές εικόνες, οι δυο τους εμφανίζονται να φιλιούνται μπροστά στον φακό, σε μια selfie που φαίνεται να τραβήχτηκε μέσα σε φωτογραφικό θάλαμο. Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μπιάνκα Σενσόρι ποζάρει αγκαλιά με τον Κάνιε Γουέστ, ενώ σε μία φωτογραφία δαγκώνει παιχνιδιάρικα το δάχτυλό της κοιτάζοντας τον φακό.

Παράλληλα, η Μπιάνκα δημοσίευσε παλαιότερες φωτογραφίες από το 2023, στις οποίες εμφανίζεται με μία ακόμη ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση. Η 31χρονη πόζαρε χωρίς εσώρουχα, φορώντας ένα διάφανο διχτυωτό ολόσωμο ένδυμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Για τη φωτογράφιση είχε επιλέξει μια ξανθιά περούκα και ψηλοτάκουνα επώνυμου οίκου μόδας.

Τα στιγμιότυπα έρχονται λίγες ημέρες μετά από μία ακόμη φωτογράφισή της σε υπόγειο γκαράζ, όπου εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κορμάκι Yeezy, διχτυωτό καλσόν και ψηλοτάκουνα.

Πηγή: skai.gr

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