Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάνιε Γουέστ-Μπιάνκα Σενσόρι: Παθιασμένα φιλιά και νέες… γυμνές πόζες (video-φωτό)

Η 31χρονη αρχιτέκτονας δημοσίευσε ιδιαίτερα προσωπικές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, αλλά και παλαιότερα στιγμιότυπα στα οποία ποζάρει χωρίς εσώρουχα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μπιάνκα Σενσόρι

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι αντάλλαξαν παθιασμένα φιλιά σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η 31χρονη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αυστραλή αρχιτέκτονας και περφόρμερ μοιράστηκε μέσω Instagram Stories μια σειρά από ιδιαίτερα προσωπικά στιγμιότυπα με τον 49χρονο ράπερ, δείχνοντας ότι το ζευγάρι παραμένει πολύ ερωτευμένο έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου.

Σε μία από τις πιο προκλητικές εικόνες, οι δυο τους εμφανίζονται να φιλιούνται μπροστά στον φακό, σε μια selfie που φαίνεται να τραβήχτηκε μέσα σε φωτογραφικό θάλαμο. Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μπιάνκα Σενσόρι ποζάρει αγκαλιά με τον Κάνιε Γουέστ, ενώ σε μία φωτογραφία δαγκώνει παιχνιδιάρικα το δάχτυλό της κοιτάζοντας τον φακό.

Μπιάνκα Σενσόρι

Παράλληλα, η Μπιάνκα δημοσίευσε παλαιότερες φωτογραφίες από το 2023, στις οποίες εμφανίζεται με μία ακόμη ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση. Η 31χρονη πόζαρε χωρίς εσώρουχα, φορώντας ένα διάφανο διχτυωτό ολόσωμο ένδυμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Για τη φωτογράφιση είχε επιλέξει μια ξανθιά περούκα και ψηλοτάκουνα επώνυμου οίκου μόδας.

Μπιάνκα Σενσόρι

Τα στιγμιότυπα έρχονται λίγες ημέρες μετά από μία ακόμη φωτογράφισή της σε υπόγειο γκαράζ, όπου εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κορμάκι Yeezy, διχτυωτό καλσόν και ψηλοτάκουνα.

Μπιάνκα Σενσόρι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάνιε Γουέστ Μπιάνκα Σενσόρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark

Απόρρητο