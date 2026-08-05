Εικόνες γνωστές: πυρκαγιές που πυροσβέστες και πιλότοι προσπαθούν να σβήσουν κάνοντας ρίψεις νερού.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών.

Στη Γαλλία, 4 πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις πυρκαγιές, ενώ άλλοι 150 έχουν τραυματιστεί. Γιατί όμως χρησιμοποιούνται άνθρωποι και αεροπλάνα ηλικίας 30 ετών; Γιατί τα drones μπορούν να αντικαταστήσουν τους στρατιώτες στην Ουκρανία, αλλά όχι τους πυροσβέστες;

Ο Γκιγιόμ Μιλέ, πυροσβέστης με 24 χρόνια εμπειρίας, ηγείται του τμήματος Πυροσβεστικής και Διάσωσης του συνδικάτου CFDT στη Ζιρόντ της Γαλλίας, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές στη χώρα αυτό το καλοκαίρι

Αναφέρει ότι, ενώ οι τεχνικές καταπολέμησης των πυρκαγιών δεν έχουν αλλάξει πολύ, η τεχνολογία στον τομέα της ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών έχει εξελιχθεί σημαντικά.

«Η μεγάλη διαφορά, ειδικά στην περιοχή μου, είναι ότι τώρα διαθέτουμε κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν το δάσος και να εντοπίζουν τα σημεία όπου ξεκινούν οι πυρκαγιές», συμπληρώνει.

«Στη Ζιρόντ, οι κάμερες έχουν αντικαταστήσει τους ανθρώπους που είχαμε στους πύργους παρακολούθησης σε κάθε πόλη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών», λέει.

Στη συνέχεια υπογραμμίζει πως η αλλαγή αυτή έχει μειώσει τους ψεύτικους συναγερμούς.

«Μια κάμερα ΑΙ μπορεί να διακρίνει με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα, για παράδειγμα, τον καπνό από τη σκόνη που σηκώνει ένα τρακτέρ σε ένα χωράφι».

Έχουν επίσης εντυπωσιακή εμβέλεια, καθώς ανιχνεύουν πυρκαγιές σε απόσταση έως και 20 χλμ.

«Μόλις το σύστημα εντοπίσει μια πυρκαγιά, εμφανίζεται ειδοποίηση στα τηλέφωνα των πυροσβεστών. Ανοίγουν την εφαρμογή και βλέπουν ό,τι καταγράφει η κάμερα», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της FireTracking, Ζαν-Σιμόν Κλοντιέ.

«Δίπλα σε αυτό το βίντεο σε πραγματικό χρόνο υπάρχει ένας χάρτης με την ακριβή τοποθεσία της πυρκαγιάς, τη θέση τυχόν κοντινών κατοικιών και μια προσομοίωση του τρόπου με τον οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, το επίπεδο υγρασίας και άλλα στοιχεία, αναμένεται να εξαπλωθεί η πυρκαγιά από λεπτό σε λεπτό».

«Μετά από ένα λεπτό μπορείς να σβήσεις μια φωτιά με… ένα ποτήρι νερό, μετά από δύο χρειάζεσαι μια δεξαμενή νερού, ενώ μετά από τρία λεπτά πρέπει να στείλεις ένα καναντέρ», λέει ο Κλοντιέ, αναφερόμενος στα αεροσκάφη που αντλούν νερό από ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα.

Ανίχνευση πυρκαγιών με AI

Η ανίχνευση πυρκαγιών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. Η γαλλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας διαθέτει, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα με την ονομασία «Condor», στο πλαίσιο του οποίου δοκιμάζονται drones που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια και πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες. Όσον αφορά τα drones, ο Γκιγιόμ Μιλέ αναφέρει ότι δοκιμάζονται στη Γαλλία για θαλάσσιες διασώσεις, με την παροχή σωσιβίων και κιτ επιβίωσης, αλλά δεν υπάρχει ακόμη τεχνολογία που να έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο για την κατάσβεση πυρκαγιών από drones.

«Στην πραγματικότητα, η χρησιμότητα της τεχνολογίας είναι πολύ περιορισμένη σε αυτόν τον τομέα», τονίζει ο Μιλέ και συμπληρώνει πως «Μπορεί να μας βοηθήσει στην ανίχνευση, αλλά δεν είναι η τεχνολογία που σβήνει τις πυρκαγιές, χρειάζονται άνθρωποι για να τραβήξουν τις μάνικες μέσα στο δάσος και να τις σβήσουν».

Ούτε τα αεροσκάφη δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτό, αναφέρει.

«Όταν ένα καναντέρ ρίχνει 6.000 λίτρα νερού σε μια πυρκαγιά, μειώνει την έντασή της, αλλά στη συνέχεια οι πυροσβέστες στο έδαφος πρέπει να ολοκληρώσουν αυτό που ξεκίνησε το καναντέρ».

Drones και…χειροβομβίδες για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Σημειώνεται πως διάφορες έρευνες αναπτύσσουν drones που ρίχνουν… χειροβομβίδες οι οποίες εκρήγνυνται όταν έρχονται σε επαφή με υπερβολική θερμότητα, καλύπτοντας τη γύρω περιοχή με χημική σκόνη που καταστέλλει, ψύχει και διακόπτει τη χημική αντίδραση της καύσης της φωτιάς.

Επιπλέον, Γάλλοι ερευνητές εργάζονται επίσης πάνω σε drones που θα έχουν τη δυνατότητα να πετούν κοντά στις φλόγες, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με αυτή, για την εκτίμηση των κινδύνων – καπνός, ξαφνικές καιρικές αλλαγές, κατάρρευση καμένων δέντρων ή κτιρίων – πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

«Η τεχνολογία βοηθά ήδη τους πυροσβέστες να εντοπίζουν τις πυρκαγιές γρηγορότερα και να αντιδρούν σε αυτές πιο αποτελεσματικά. Ίσως σύντομα να βοηθήσει να γίνει η δουλειά τους λιγότερο επικίνδυνη. Ωστόσο, η αντικατάστασή τους είναι απίθανη» σύμφωνα με τον Γκιγιόμ Μιλέ.

«Είναι πάντα οι πυροσβέστες στο έδαφος, που τραβούν τις μάνικες, που σβήνουν τις πυρκαγιές», λέει.



Επιμέλεια: Γιαννουλάκη Λυγερή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.