Αλλαγή στον κανονισμό της UEFA - Στις 4 κίτρινες η τιμωρία παικτών για τις League Phase

Μια σημαντική αλλαγή έκανε γνωστή η UEFA σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των καρτών που θα επιφέρει τιμωρία μιας αγωνιστικής στους παίκτες.

Έτσι το σύνολο αυξάνεται με τους ποδοσφαιριστές να τιμωρούνται με αποκλεισμό ενός αγώνα όταν συμπληρώσουν τέσσερις κίτρινες κάρτες και όχι τρεις που ήταν μέχρι τώρα.

Φυσικά, η διαφοροποίηση αυτή αφορά όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά μόνο τις League Phase αυτών.

Αναλυτικά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων κίτρινων καρτών:

πριν από τη φάση του πρωταθλήματος, οι παίκτες και οι αξιωματούχοι ομάδων αποκλείονται για τον επόμενο αγώνα της διοργάνωσης μετά από τρεις κίτρινες κάρτες, οι οποίες δεν οδήγησαν σε κόκκινη κάρτα, καθώς και μετά από οποιεσδήποτε επόμενες μονές κίτρινες κάρτες (πέμπτη, έβδομη, κ.λπ.). Κατ' εξαίρεση, μετά την ολοκλήρωση κάθε δύο γύρων σε μια διοργάνωση συλλόγων της UEFA (π.χ. UEFA Champions League και/ή UEFA Europa League και/ή UEFA Conference League) στην οποία ένας παίκτης ήταν εγγεγραμμένος στη λίστα ενός συλλόγου και επιλέξιμος να αγωνιστεί, ο αριθμός των κίτρινων καρτών που έλαβε ο παίκτης και οι οποίες δεν οδήγησαν σε αποκλεισμό με κίτρινη κάρτα μειώνεται κατά μία.

από τον πρώτο αγώνα της φάσης του πρωταθλήματος, οι παίκτες και οι αξιωματούχοι ομάδων αποκλείονται για τον επόμενο αγώνα της διοργάνωσης μετά από τέσσερις κίτρινες κάρτες που δεν οδήγησαν σε κόκκινη κάρτα, καθώς και μετά από οποιεσδήποτε επόμενες ζυγές κίτρινες κάρτες (έκτη, όγδοη, κ.λπ.)».





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