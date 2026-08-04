Στις εξαιρετικές πτητικές ικανότητες του 48χρονου Βρετανού χειριστή Αντριου Χάτσινσον, καθώς και σε ένα «θαύμα», αποδίδει η οικογένειά του το γεγονός ότι βγήκε ζωντανός από την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ψάθα.

Ο έμπειρος πιλότος επέζησε από την εναέρια σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell, την ώρα που επιχειρούσαν στο μέτωπο της φωτιάς.

Το δυστύχημα, η σοκαριστική στιγμή του οποίου έχει καταγραφεί σε βίντεο, σημειώθηκε όταν τα δύο ελικόπτερα, τα οποία είχαν απογειωθεί από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας, πλησίασαν επικίνδυνα στον αέρα, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Μετά την επαφή, το δεύτερο ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέπεσε σε χαράδρα, παρασύροντας στον θάνατο τον Δανό κυβερνήτη του και τον Έλληνα αξιωματικό-σύνδεσμο της Πυροσβεστικής.

Ο Χάτσινσον πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μέσα στο δάσος. Οπως διηγήθηκε ο ίδιος στους δικούς του, τόσο εκείνος όσο και ο Έλληνας συνεπιβάτης του πρόλαβαν να εγκαταλείψουν την καμπίνα μόλις λίγα λεπτά πριν το αεροσκάφος ανατιναχθεί, αφήνοντας πίσω τα πάντα.

«Ελάχιστοι θα τα κατάφερναν»

Μιλώντας στους βρετανικούς Times, ο θείος του πιλότου, Μάικλ Χάτσινσον, εξήρε την ψυχραιμία του ανιψιού του, τονίζοντας ότι ελάχιστοι χειριστές στον κόσμο θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας μια τέτοια προσγείωση υπό τέτοιες συνθήκες. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο 48χρονος είναι άρτια εκπαιδευμένος στη μέθοδο της αυτοπεριστροφής (autorotation), δηλαδή στην προσγείωση ελικοπτέρου με σβηστό κινητήρα.

Ο Αντριου Χάτσινσον είναι ένας επαγγελματίας πιλότος με τεράστια εμπειρία σε αεροπυροσβέσεις διεθνώς, έχοντας επιχειρήσει από την Ουαλία μέχρι την Αυστραλία, ενώ διατηρεί και δική του εταιρεία ελικοπτέρων στο Νορθάλερτον του βόρειου Γιόρκσαϊρ.

Αυτή τη στιγμή, ο Βρετανός κυβερνήτης νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη για την τοποθέτηση βιδών και μεταλλικών λαμών, προκειμένου να αποκατασταθούν τα τραύματά του.

Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά, που ταξίδεψαν εσπευσμένα από τη Βρετανία στην Αθήνα. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στην πατρίδα του.

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