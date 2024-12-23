Η κατανάλωση καφέ και τσαγιού φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του στόματος και του λάρυγγα, όπως διαπιστώνει πρόσφατη ανάλυση δεδομένων.

Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου είναι ο έβδομος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως και τα ποσοστά αυξάνονται στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Στην έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας «Cancer», εξετάστηκαν δεδομένα από 14 μελέτες διαφορετικών επιστημόνων που συνδέονται με τη Διεθνή Κοινοπραξία Επιδημιολογίας του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με 9.548 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και 15.783 άτομα χωρίς καρκίνο. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν συμπληρώσει ερωτηματολόγια σχετικά με την προηγούμενη κατανάλωση καφέ με καφεΐνη ή χωρίς και τσαγιού.

Διαπιστώθηκε ότι σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ, οι συμμετέχοντες που έπιναν περισσότερα από τέσσερα φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ημερησίως είχαν 17% χαμηλότερες πιθανότητες να έχουν καρκίνο κεφαλής και τραχήλου συνολικά, 30% χαμηλότερες πιθανότητες να έχουν καρκίνο της στοματικής κοιλότητας και 22% χαμηλότερες πιθανότητες να έχουν καρκίνο στον λαιμό. Επίσης, η κατανάλωση τριών έως τεσσάρων φλιτζανιών καφέ με καφεΐνη συνδέθηκε με 41% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του υποφάρυγγα, ενός τύπου καρκίνου στο κάτω μέρος του λαιμού.

Η κατανάλωση καφέ χωρίς καφεΐνη συσχετίστηκε με 25% χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου της στοματικής κοιλότητας. Η κατανάλωση ενός φλιτζανιού τσαγιού ή λιγότερο καθημερινά συνδέθηκε με 9% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου κεφαλής και τραχήλου και 27% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του υποφάρυγγα. Αντίθετα, η κατανάλωση άνω του ενός φλιτζανιού συνδέθηκε με 38% υψηλότερες πιθανότητες καρκίνου του λάρυγγα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι, καθώς οι συνήθειες του καφέ και του τσαγιού είναι αρκετά περίπλοκες, τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για περισσότερα δεδομένα και περαιτέρω μελέτες γύρω από τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ο καφές και το τσάι στη μείωση του κινδύνου καρκίνου.

