Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σήμερα, Τρίτη 4/8 η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12:00, ενώ τον επικήδειο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας τη μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος στη δημόσια ζωή της χώρας.
Πριν από λίγη ώρα στην Μητρόπολη Αθηνών έφτασε ο Πρωθυπουργός.
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
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