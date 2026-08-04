Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σήμερα, Τρίτη 4/8 η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12:00, ενώ τον επικήδειο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας τη μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος στη δημόσια ζωή της χώρας.

Πριν από λίγη ώρα στην Μητρόπολη Αθηνών έφτασε ο Πρωθυπουργός.

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Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

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