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Νεϊμάρ: Ένταση και ύβρεις με ανθρώπους της Ρέμο μετά την πρόκριση της Σάντος - Δείτε βίντεο

Ο Νεϊμάρ ενεπλάκη σε έντονο επεισόδιο με στελέχη και ανθρώπους της Ρέμο μετά τη νίκη της Σάντος με 1-0 και την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας

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Νεϊμάρ

Η πρόκριση της Σάντος στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας συνοδεύτηκε από μεγάλη ένταση στα αποδυτήρια του «Μανγκεϊράο», καθώς ο Νεϊμάρ ενεπλάκη σε έντονο επεισόδιο με ανθρώπους της Ρέμο μετά το τέλος της αναμέτρησης.


Η Σάντος επικράτησε με 1-0 το βράδυ της Τρίτης και εξασφάλισε την παρουσία της στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα στη «Βίλα Μπελμίρο». Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, όμως, το κλίμα ξέφυγε στην περιοχή που οδηγεί προς τα αποδυτήρια.

Σε βίντεο που κατέγραψε ο δημοσιογράφος Μπρένο Ραγιόλ, ο Νεϊμάρ φαίνεται να ανταλλάσσει βαριές κουβέντες με μέλη της αποστολής και στελέχη της Ρέμο. Δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την ένταση, ωστόσο ο αρχηγός της Σάντος απάντησε στις προκλήσεις, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές τη λέξη «αποκλεισμένοι» και κάνοντας χειρονομίες προς την άλλη πλευρά.
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Νεϊμάρ Βραζιλία
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