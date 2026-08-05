Η πρόκριση της Σάντος στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας συνοδεύτηκε από μεγάλη ένταση στα αποδυτήρια του «Μανγκεϊράο», καθώς ο Νεϊμάρ ενεπλάκη σε έντονο επεισόδιο με ανθρώπους της Ρέμο μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw August 5, 2026



Η Σάντος επικράτησε με 1-0 το βράδυ της Τρίτης και εξασφάλισε την παρουσία της στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα στη «Βίλα Μπελμίρο». Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, όμως, το κλίμα ξέφυγε στην περιοχή που οδηγεί προς τα αποδυτήρια.

Σε βίντεο που κατέγραψε ο δημοσιογράφος Μπρένο Ραγιόλ, ο Νεϊμάρ φαίνεται να ανταλλάσσει βαριές κουβέντες με μέλη της αποστολής και στελέχη της Ρέμο. Δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την ένταση, ωστόσο ο αρχηγός της Σάντος απάντησε στις προκλήσεις, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές τη λέξη «αποκλεισμένοι» και κάνοντας χειρονομίες προς την άλλη πλευρά.



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