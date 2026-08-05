Γερμανία: Μπύρα ή... Aperol Spritz το «εθνικό ποτό»;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Aperol Spritz, ένα ιταλικό απεριτίφ που προέρχεται από την περιοχή του Βένετο και με καταγωγή από το 1919 στην Πάντοβα, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γερμανία, αποκτώντας φανατικούς φίλους.

Η επιτυχία του ενισχύθηκε από τραγούδια όπως το "Ich trink' heut, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol Spritz" του Βενσάν Γκρος το 2024, που αφιερώνει ολόκληρο το τραγούδι στο ποτό.

Το Aperol, που αποτελείται από ραβέντι, σαγκουίνι πορτοκάλι, κίτρινη γεντιανή και άλλα συστατικά, αγοράστηκε από τον όμιλο Campari το 2002, γεγονός που συνέβαλε στην ευρύτερη διάδοσή του.

Κάποιοι δεν θέλουν ούτε να το βλέπουν, άλλοι δεν το χορταίνουν. Ο λόγος για το Aperol Spritz, που έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους στη Γερμανία. Γιατί άραγε;«Σήμερα θα πιω Aperol Spritz και δεν αστειεύομαι καθόλου». Κάπως έτσι θα μπορούσε να αποδοθεί, σε ελεύθερη μετάφραση, η επιτυχία του Ελβετού λαϊκοπόπ τραγουδιστή Βενσάν Γκρος «Ich trink' heut, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol Spritz», που κυκλοφόρησε το 2024. Σπάνιο φαινόμενο να αφιερώνει ένας καλλιτέχνης ολόκληρο τραγούδι σε ένα... ποτό. Στη Γερμανία συνέβη μόνο μία φορά τα τελευταία χρόνια, το 2023, με το φάνκι «Wildberry Lillet» της Nina Chuba. Και βέβαια όλοι θυμούνται τη θρυλική επιτυχία του Ούντο Γιούργκενς «Ελληνικό κρασί», («Griechischer Wein»), που χρονολογείται από το 1974 και ακούγεται μέχρι σήμερα σε κάθε πάρτυ. Αλλά μέχρι εκεί.



Βέβαια το «κύμα» του Aperol Spritz (ή Sprizz) στη Γερμανία είχε ξεκινήσει πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Προέρχεται από την Ιταλία. Στην περιοχή του Βένετο ήταν για πολλές δεκαετίες το πλέον αγαπημένο απεριτίφ για τις πρώτες βραδινές ώρες.

Πηγή: Deutsche Welle

Όσο για το Aperol, ένα λικέρ από ραβέντι, σαγκουίνι πορτοκάλι, κίτρινη γεντιανή, βότανα, ζάχαρη και χρωστικές ουσίες, το επινόησαν το 1919 δύο αδέλφια στην Πάντοβα. Έκτοτε γνώρισε μια ταραχώδη πορεία, μέχρι που, το 2002, εξαγοράστηκε από τον όμιλο Campari με έδρα το Μιλάνο.Με χορηγό τον όμιλο CampariΟ όμιλος ενσωμάτωσε πλήρως το Aperol Spritz στην παγκόσμια στρατηγική του. Η συνταγή για το δροσιστικό ποτό είναι απλή: λευκό κρασί ή prosecco με πάγο, λικέρ Aperol που δίνει το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα (πλέον κυκλοφορούν πολλές απομιμήσεις, αλλά και εκδοχές χωρίς αλκοόλ), λίγη σόδα και μια φλούδα πορτοκαλιού.Γύρω στο 2006 οι Γερμανοί που έκαναν διακοπές στην Ιταλία άρχισαν να φέρνουν μαζί τους το Aperol, επιστρέφοντας στην πατρίδα τους - και ιδιαίτερα στο Μόναχο, για το οποίο άλλωστε λένε ότι είναι «η πιο βόρεια πόλη της Ιταλίας». Από εκεί η μόδα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα χωριά. Τώρα εδραιώνεται και ως πολιτιστικό φαινόμενο. Όποιος ακούει το τραγούδι του Βενσάν Γκρος, δύσκολα το βγάζει από το μυαλό του.Aperol ή Hugo;To 2014, απαντώντας στο ερώτημα «ποιο είναι το αγαπημένο σας δροσιστικό, αλκοολούχο ποτό για ένα καλοκαιρινό βράδυ;» οι περισσότεροι Γερμανοί επέλεγαν το Hugo (άλλο «μοδάτο» ποτό της εποχής με prosecco, μέντα, άνθη σαμπούκας και μεταλλικό νερό). Aκολουθούσαν στις προτιμήσεις η καϊπιρίνια, το Aperol Spritz, η πίνα κολάντα, το Sex on the Beach, το τζιν τόνικ, το μοχίτο, το Cuba Llibre.Σήμερα ο ένας στους τρεις δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα προτιμήσει το Aperol Spritz. Στις γυναίκες το ποσοστό φτάνει το 37%, ενώ στους άνδρες περιορίζεται στο 30%. Το 17% των γυναικών λέει ότι πίνει Aperol Spritz «όλες τις εποχές του χρόνου». Οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ στον όμιλο Campari διαπίστωσαν μάλιστα ότι στη Γερμανία πολλοί φίλοι του αλκοόλ εγκαταλείπουν σταδιακά ακόμα και την μπύρα (της οποίας η κατανάλωση παραμένει, πάντως, σε υψηλά επίπεδα), για να στραφούν στο Aperol Spritz.Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

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